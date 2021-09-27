堃博醫療首掛破發　多角度尋找下跌端倪　投資者宜忍手？｜聶振邦

堃博醫療─B（2216）是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司，於上周五（24日）首日上市，以招股價上限18.70元定價，相對收市價15.00元，低19.77%，表現或令市場感到詫異。但若留意當日主板的10大跌幅榜，跌逾19.00%的有8隻股份，佔此榜達八成股份，跌幅介乎19.44%至32.81%，其中位列第三的開拓藥業─B（9939）跌幅為25.60%，為生物科技B類股之中表現最差。

當然，針對看醫療器械及服務的B類股份，撇除堃博，表現次差的為心瑋醫療─B（6609），跌幅5.17%，予人堃博跌幅誇張之感。

大市及同業表現看出價跌端倪

但筆者想指出，堃博上市前的兩隻B類新股上市為心瑋和先瑞達醫療─B，同為上市至今僅約一個月，以9月24日收市價計算，分別較上市價低44.27%（171.00 → 95.30元）和37.90%（23.80 → 14.78元），相信能為堃博上市首日表現欠佳有所啟示。

另可留意堃博招股首日為9月13日，於前一個交易日（9月10日）恒指收報26205點，上周五則收報24192點，累跌逾2000點，代表於堃博在招股價定位上，是按恆指在26000點之上的投資氣氛作考量，筆者認為這亦令堃博表現欠佳之另一原因。

夜期表現差或令股價續尋底

堃博現價15.00元，較招股價下限17.20元亦要低12.79%，或令部分投資者有「博撈底」衝動，不過觀察現時港股投資氣氛差，普遍投資者的入市意欲低，堃博股價續跌風險仍高。留意上市首日此股的成交量約1,982萬股，而其招股規模約8,936萬股，扣除上市首半年禁售的基石投資者獲發約3,782萬股，得出招股規模街貨量約5,154萬股。

假設上述成交量全是僅換手一次，已釋出的街貨只有38.46%，由此推斷實際釋出市場的街貨佔比少於三成。參考週末（25日）凌晨3:00港股夜期下跌181點，收報23981點，繼9月21日後夜期再次收低於24000點，相信今日（27日）堃博的沽壓依然不少。

投資者成本價助分析股價底部

從以上計算，這意味著暫時毋須急於進場，參考此股多達18名上市前投資者，合共持有約2.93億股，現佔權55.67%，超過五成反映這等投資者的成本價具高參考性。當中以D輪優先股進場成本最高，成本價折合為12.8080港元，較現價15.00元仍低14.62%，故不排除本週股價或見失守13.00元。

第二高進場成本為C輪優先股的投資者，成本價折合為7.4650港元，較現價15.00元折讓達50.23%，理應跌至8.00元或以上機會偏小，但考慮到現時港股市場充斥著抛貨情緒，大市走勢處於消息面極敏感時期，所以即或見股價低於13.00元，亦應等見股價橫行才考慮進場為佳。

誠然參考招股書顯示的財務資料，每股合理值介乎21.90至23.60元，所以於12.00元以下進場，日後產生倍升績效機會大。另可留意基石投資者獲發約3,782萬股，佔招股規模約8,936萬股達42.32%，高於25.00%表示認購規模偏大，間接反映早前招股價定位已具吸引。

而撇除基石投資者，招股規模街貨約5,154萬股，配售部分之45名大持份者合共獲發約5,597萬股，較招股規模街貨量還要多，暗示悉數行使超過配股權再發約1,340萬股機會大，屆時招股規模街貨增至約6,494萬股，上述45名持份者之街貨佔比為86.18%，高於八成可見街貨集中度很高，待大市氣氛回暖，便能造就股價上揚的有利條件。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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