回首精研財技11年　供股巧妙處值得再三回味！｜聶振邦

承接上周與大家分享，今日筆者與大家進行一隻細價兼財技的股份分析，但要先跟大家表明，細價股或財技股的價格能否見升，很大程度取決於已持貨的大戶或有心人有否行動方能事。因此，尋找這類股份以估值吸引，並有財技活動配合為主，希望能縮短持股日子，便能見股價上揚；但畢竟股價表現的主導權在人家手上，所以即或看上具吸引力的細價股，大家進場前要有耐心守候的心理準備。



筆者自2010年開始研究細價股以來，至今已超過十一年，分析上已產生無數修改，亦留意到有些財技活動的探討經已不合時宜，例如大規模送紅股、拆細股份，或是全配售上市等。然而，有一種財技活動，即使經歷了超過十一年更迭，仍然有高度的分析價值，那就是供股活動。

正如在今年2月4日開市前四小時分析的羅馬集團（8072），當時見集團於今年1月20日傍晚宣佈供股集資方案。參考於去年11月13日收市後發佈的2020/21年度中期報告顯示，截至去年9月底集團資產淨值約3.74億港元，相對現時已發行股數約1.76億股，計出每股淨值為2.1292元，較2月3日收報0.124元，市賬率為0.06倍，低於1倍。

細價股合理值分析

此外，今次供股集資淨額約6,290萬元，連同上述資產淨值，相對供股完成後發行股數約7.02億股，計出每股淨值為0.6219元，相對當時股價0.124元，市賬率為0.20倍，仍是低於1.00倍，亦反映股價偏低。另可留意創業板股份殼價普遍介乎2.5億至3億港元，連同上述資產淨值經調整，並今次供股集資淨額，相對供股完成後發行股數約7.02億股，計出每股合理值為0.530至0.600元，相對當時股價0.124元，潛在升幅為3.27至3.84倍，同樣得出現價偏低的結論。

即或不計殼價，配合上述資產淨值經調整和集資淨額後，相對供股完成後發行股，每股合理值仍不少於0.178元，較0.124元產生潛在升幅也有43.55%，進一步確認當時股價偏低。而上述的供股集資方案，供股比例為1供3，因大於2供1，必須通過決議案才可進行。寄發通函和召開股東特別大會日子分別為2月22日和3月10日，至於連權最後一日為3月11日，從2月1日計起超過一個月的日子，投資者進場日子充份。至於供股價為0.125元，較當時股價0.124元高0.001元，可進行「免費套權」操作。

街貨集中度之計算

按1供3比例，以及每手買賣單位由現在的10,000股，改為20,000股，必須買入2手股份或其倍數才能取得完整手數的供股權。而每手買賣單位現為10,000股，以0.124元計算買入2手股份的成本價為2,480元，因低於3,000元，屬於進場門檻偏低的股份。再者，當時透過中央結算系統（簡稱CCASS）分析，見有心人持有近9,700股街貨，相對CCASS街貨量約1.35億股，街貨佔比接近七成二，因遠高於六成，反映貨源已被歸邊。

其後股價表現檢視

結果於2月4日開報0.124元，與2月3日的收市價相同，可見已適合進場。但於4月20日才見供股貨出爐，所以進場後超過兩個月有心人未有行動，從2月4日至4月8日收市價介乎0.126至0.155元，波幅僅約兩成。雖然如此，由於上述低價0.126元仍高於0.124元，所以投資者應可安然待升。最終在4月9日起股價發力上揚，於4月14日高位和收市位分別在0.199和0.182元，較0.124元高出60.48%和46.77%。

另外，當時未有離場亦未嘗不可，皆因當日成交量約2,666萬股，遠少於供股規模約5.27億股，反映大量有心人持股未能釋出市場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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