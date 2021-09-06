百年傳媒企業終併SPAC在美上市　三個理由解構福布斯潛力｜聶振邦

著名美國財經品牌《福布斯》的母公司福布斯全球媒體控股集團（Forbes Global Media Holdings，下稱「福布斯Forbes」），歷史長逾百載，市場視這為一個標誌性的信息品牌，匯集全球最具影響力及推動變革的領導者。

福布斯Forbes上週五（8月27日） 發佈重大消息，擬通過與一家特殊目的併購公司（SPAC）的合併方式上市。與福布斯Forbes合併的公司名為Magnum Opus Acquisition Limited（紐交所代碼：OPA，「Magnum Opus」），專注於全球消費、科技和媒體領域。於8月26日兩家公司達成最終的合併協議，合併交易預計2021年第四季度完成，屆時股票代碼將改為FRBS。

上市發放數碼化轉型之魅力

今次福布斯Forbes以「曲線」方式上市，擬集資約4億美元（折合約31.2億港元），合併後新上市公司的「企業價值」為6.3億美元（折合約49.14億港元）。今次合作可望進一步深化福布斯Forbes的品牌優勢，並取得額外資源進一步拓展會員人數多達1.5億線上的高端客群，以及透數碼化轉型的力量，加入技術和數據的融合吸引更多長期讀者，為公司提供更高質量及穩定的收入來源。因著Magnum Opus其專長，在福布斯Forbes的數碼化轉型、創造更多線上和線下用戶體驗，以及最近創紀錄的業績發揮了舉足輕重的作用。

福布斯估值上漲空間顯著

對比同業，福布斯Forbes的股價有很大上漲潛力，原因有三：

1）福布斯Forbes跟紐約時報（紐交所代碼：NYT）線上觀眾規模跟增長率相似， 但看企業價值有12倍距離。參考紐約時報的企業價值為76.0億美元，跟福布斯Forbes企業價值為6.3億美元。福布斯Forbes於合併後公司市盈率為11.8倍，亦較以8月30日收市價計算紐約時報之市盈率為21.2倍顯著為低。

2）包括紐約時報在內，現時美國同類公司的行業平均市盈率為20.0倍，意味著福布斯Forbes於上市後估值上有很大上揚空間。

3）今年首季上市的Playboy Group, Inc.（紐交所代碼：PLBY），上市價為10.00美元，上市不足兩個月已高見33.49美元，較上市價高逾235%；其後一個月更高見63.04美元，較上市價高逾6.3倍。

上述福布斯Forbes的估值吸引，上市後股價高位可望較上市價高逾75%。福布斯Forbes 還有一連串的新產品，包括NFT及人工智能投資APP。

《紐約時報》（美：NYT）上周五（3日）收市報51.72美元，全日跌1.77%。（Getty Images）

轉型成功 未來五年之數碼商機龐大

根據全球最大市場研究機構Research and Markets.com的市場調查，預期2019至2026年全球數碼廣告市場由3,608億美元增至6,647億美元，年複合增長為9%。至於全球數碼內容媒體市場，預期2019至2026年亦由1,674億美元增至3,974億美元，年複合增長為13%。

由此可見，全球盛行數碼化的趨勢，相關的發展機遇龐大。而福布斯 Forbes的數碼平台收入，早於2013年已首次超越線下媒體收入。公司目前的年收入達2.1億美元，其中數碼媒體和品牌延伸相關的收入超過90%，充份反映了公司數碼轉型的成功及優勢。

至於Magnum Opus則是第一批創立在亞洲地區的SPAC之一，聚焦全球消費、科技和媒體領域。SPAC發起團隊平方資本成立於2020年，在上海和香港均設有辦公室。Magnum Opus的使命是通過巧妙結合IPO和私募股權交易的最佳特徵，為投資者創造價值，助力企業發展、攜手創始團隊進入二級市場。創辦人是曾於投資名宿Steven Cohen旗下公司Point72任職的林皓圃，對於福布斯Forbes今次的上市安排，他形容為這是一個關於擁有全球最大數據分析能力及讀者群的標誌性品牌的用戶轉型故事。

筆者相信這亦是一個環球資本市場令人期盼的故事，對於後來有意透過SPAC來上市的知名企業，提供極大的參考及仿效價值。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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