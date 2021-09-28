Netflix韓劇《魷魚遊戲》效應　韓國媒體股價紛紛飆升

Netflix （美：NFLX）近期最熱門的韓國劇集非《魷魚遊戲》莫屬，除了深受觀眾歡迎，更吸引投資者「搶購」至少兩家與驚悚系列相關公司的股票，這兩家公司分別是，Bucket Studio（KOSDAQ: 066410）及Showbox（KOSDAQ: 086980）。

據報道指，Bucket Studio公司持有出演《魷魚游戲》男主角李政宰（Lee Jung-Jae）代理機構的股份，其股價在過去3個交易日中飆升逾70%；而Showbox Corp.公司其前身投資該節目的私營製作公司Siren Pictures，其股價在周一（27日）下跌前的3個交易日也漲逾50%。

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根據《FlixPatrol》數據顯示，《魷魚遊戲》是一部改編自《飢餓遊戲》的劇集，目前在Netflix的全球排名中名列前茅，並且是首部獲得美國第一的韓劇評級公司FlixPatrol讚揚的劇集！

報道亦引述Smartkarma分析師Douglas Kim的一份報告指，Bucket Studio只是《魷魚游戲》的間接受益者，而Showbox的聯繫就不太確定，因為Siren Pictures由其首席執行官 金智妍（Kim Ji-Yeon）全權擁有。

該報告補充，由於全球對韓國娛樂內容的需求增加，韓國電影及電視製作相關股票在未來2至3年內或會跑贏大盤。