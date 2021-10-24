私隱商機大轉移　蘋果新規斷Facebook等社媒米路｜伽羅華

今年6月蘋果公司（Apple）為加強對用戶私隱的保謢，宣布更新iOS 14的私隱政策，限制廣告商收集用戶數據，新政策削弱社交媒體的數字廣告收入，當時Facebook（FB）便率先炮轟蘋果所為乃犠牲小企利益，又批評蘋果公司美其名保護私隱，實際是借此將業務觸鬚伸展至數字廣告的大蛋糕，以達到其圖利目的。

今年6月蘋果公司（Apple）為加強對用戶私隱的保謢，引起社媒反對。（AP）

收集數據深度 令用戶擔心

蘋果公司當時揚言：「用戶私隱比以往任何時候都重要，當用戶上網使用第三方應用程式，往往在未經許可下，可能會被一個由數據代理商和廣告技術公司組成的複雜生態系統所追蹤。」

蘋果公司所指的用戶私隱數據，已經成為科網公司搵真銀的業務，當中又以社交媒體收集用戶數據最為全面，本來社媒收集數據無可厚非，但收集數據的深度卻令重視私隱的用戶擔心。

市調機機IDC今年8月曾作出最新預測，全球大數據市場的IT投資規模有望在2025年超過3,500億美元。其中，大數據服務佔市場份額一半左右，成為科網絕對企業兵家必爭之地，當中的用戶私隱數據被視為零售營銷商打開藍海市場的不二法門，誰掌控用戶海量數據的應用，誰便穩坐線上零售市場的龍頭大哥地位。

有論者分析，客製化廣告正是用戶免費使用App服務的代價，用戶愈想追求方便及免費資訊，便很難對自身私隱被App服務商利用開拓財源說三道四，但另有論者指，用戶對本身私隱必須有更大的話語權，不可能在未經許可下，App服務商可以不受限制出售用戶有價的私隱資訊。再者，這些資訊有可能被強力部門濫用，以達到某種政治目的，這方面政治風險較商業圖利更值得用戶擔心。

有論者指，用戶對本身私隱必須有更大的話語權，（視覺中國）

新規料削弱FB廣告成效

今年初雲端儲存公司pCloud發布數據報告，分析iOS多款熱門App所收集數據，一如所料，在「和第三方分享數據的涉入程度」及「收集用戶個人資料」兩項欄目，FB子公司Instagram（排名第一）及其均包辦頭兩位，收集近八成的用戶數據，包括購買者資料、所處位置、聯繫方式、用戶內容、搜索及瀏覽紀錄等，這些都與第三方廣告商共享，若然杜絕這些用戶數據的應用，小商戶將很難再依靠FB廣告招徠生意，目前很難評估對FB盈利能力的影響，但肯定削弱FB的廣告成效，降幅更可能高達15%，難怪FB最在意蘋果的新私隱政策，可以說新規幾乎要斷FB米路。

現時FB的廣告收入來源部分依賴嵌入於超過800萬個網站上的一段代碼，稱為「像素」（Pixel）。當用戶訪問網站時，像素會被觸動，同時將用戶信息送回FB，FB會按用戶喜愛偏好向其推送特定營銷商的促銷通知，又或者營銷商可以自訂廣告受眾特點，當像素回饋用戶信息能迎合者，便有可能撮合交易，像素設計讓FB便更能精準地投遞廣告。

然而，對於選擇退出被追踪的蘋果公司用戶，該信息不會發送到FB。這減少了廣告商可以定位的潛在用戶數量，從而推高了商家尋找每名願意購買產品的成本。

FB是受蘋果新私隱政策影響最大的社媒，上周五股價跌5%，觀乎過去數月表現，FB是科網五巨頭（FAAMG）最差，即使其他社媒股的表現亦乏善可陳。「閱後即焚」的圖片分享平台Snap周五公布第三季收入10.7億美元，按年增長57%，表現略低預期，季度淨虧損收窄64%至7,200萬美元，業績表現沒有過犯，但也遭洗倉，Snap大跌逾兩成六。

谷歌可能受到蘋果公司變化的阻礙，隱私政策使定位和衡量數字廣告變得更加困難。（法新社）

谷歌正為隱私變化做準備

在投資者等待 Alphabet Inc. 母公司谷歌周二（26日）公佈的財務業績時，影響 Snap Inc. 收益結果的相同因素不祥地揮之不去。

谷歌可能受到蘋果公司變化的阻礙，隱私政策使定位和衡量數字廣告變得更加困難，以及全球供應鏈受阻壓低了廣告支出。華爾街分析師表示，谷歌可能不像Snap那樣暴露，因為谷歌在開發聚合測量方法方面投入了大量資金，為隱私變化做準備。

根據蘋果公司新私隱政策，用戶可以自行關閉營銷者透過蘋果電郵App查看電郵是否以及何時被打開的功能，以及隱藏本身IP地址資訊，以避免用戶使用Safari瀏覽器的情況遭到跟蹤。另外，高級iCloud用戶更可以通過一個名為Private Relay的功能瀏覽網站，該功能將阻止網絡供應商使用IP地址和網絡使用來創建能追蹤用戶的檔案。

新增的功能防止在未經許可下，用戶數據被營銷商或網絡供應商拿來進行促銷，這對數字廣告的生態圈造成沉重打擊，因為數字廣告技術本身就是透過網頁及電郵收集用戶數據，對營銷商及網絡供應商的影響是巨大，以往網企可以利用數據減低營銷商與用戶配對（matching）交易的成本，從中透過尋租活動來賺取厚利，當這老調不彈，未來科網企業可能在提供某類高端服務及功能時，更傾向訂戶收費模式。

廣告成效降幅或高達15%

蘋果（Apple）早前宣布更新iOS 14的私隱政策，限制廣告商收集用戶數據，令一眾依賴廣告維持業務的科企相當不滿，其中Facebook（fb）更曾一度指摘蘋果的新措施是雙重標準。Facebook近日再砲轟蘋果，並表示iOS 14最新私隱權政策，已大幅衝擊Facebook廣告成效，降幅更可能高達15%。

Facebook近日在網誌撰文稱，iOS 14新政策實施後，使用Facebook廣告聯播網（GDN）的廣告商投放客製化廣告的精準度將大幅下降，部分使用者可能會看不到來自Facebook廣告聯播網的廣告，大幅縮減廣告商的廣告投放效益。

Facebook產品行銷副總裁Graham Mudd昨（22日）坦承，根據Facebook的iOS網站轉換率（Web conversion rate），即其工具對廣告活動推動iOS用戶訪問網站並採取行動的頻率，廣告換算數據較實際減少，降幅可能高達15%。Mudd也表示，很多廣告客戶反饋，新私隱政策，對他們的營運網上廣告，產生了比預期更大的影響。

蘋果（Apple）早前宣布更新iOS 14的私隱政策，限制廣告商收集用戶數據。（AP）

蘋果在去年6月的WWDC全球開發者大會上，宣布更新iOS 14的私隱政策。iOS14使用者下載應用程式後，系統均會詢問是否同意授予權限，讓應用程式使用iOS裝置的廣告識別碼（IDFA），來追蹤使用者在其他應用程式和網站的行為，用於投放客製化廣告。而在此之前，蘋果IDFA功能為預設開啟，使用者必須自行在系統設定中關閉這項功能。

自從iOS 14.3啟用App Store隱私權功能後，Apple用戶就能知道使用App期間會否被追蹤和蒐集各類數據資料，也才發現某些App所收集的個人資料遠比想像中多，令人大吃一驚！是哪些App？每天都會用到的嗎？雲端儲存公司pCloud早前就發布數據報告，報告針對iOS多款熱門App作深入分析，並列舉14個收集用戶資料的項目（包括聯絡人、位置、瀏覽歷史紀錄，搜尋紀錄與購買等），最後按結果作出排名！如果你對私隱問題十分關注，快往下看！

在「和第三方分享數據的涉入程度」方面，結果並不難想像，早前再次捲入私隱風波的Facebook榜上有名，但亦只排名第二，其旗下Instagram才是「冠軍」，默默收集了約79%的用戶數據，包括購買者資料、位置、聯繫方式、用戶內容、搜索歷史、瀏覽歷史等，與第三方廣告商共享，難怪平時「碌IG」總是看到那麼多促銷內容！

不過編者最意想不到的是，獵頭（Headhunter）和打工仔常用的職場人脈平台LinkedIn竟然位居三甲！其餘「十大」依次為外賣平台Uber Eats、交通訂票網站Trainline、影音串流YouTube、音樂串流YouTube Music、外賣平台Deliveroo、外語學習平台Duolingo、網絡市集eBay。

至於在「收集用戶個人資料」方面，Facebook和Instagram繼續包攬頭兩位！排名第三的是瑞典網上支付公司Klarna，但似乎與大家無關，可以不理。但Uber、Uber Eats、LinkedIn、Twitter這些較常用的App通通打入「十大」，而YouTube、YouTube Music、Airbnb、Spotify則分別排名第十一、第十二、第十六，以及四十一。

光看以上統計，似乎款款App都收集了不少個人資料，到底有沒有幾款App是比較「安全」？有！近年爆紅的社交媒體平台Signal和Clubhouse，其追蹤用戶數據比例都被判斷為0%，且不會跟第三方共享數據！其他同樣被歸類為「最保護用戶隱私數據的App」還有串流媒體平台Netflix、視像會員/教學軟件Microsoft Teams、Google Classroom、音樂識別軟件Shazam、手作交易平台Etsy、通訊軟件Skype、Telegram、時尚零售商Boohoo等。