「9月魔咒」能否應驗　且看本周美國議息及恒大事件｜伽羅華

5家華爾街大行於9月初前後齊齊唱淡美股，理由有全球經濟增長見頂回落、疫情捲土重來、美國利率正常化及縮減買債（收水），結論是美股估值太貴。花旗揚言美股本月跌一成；摩根士丹利則稱年底前美股將回調一成五。

有市場人士喻之為「9月魔咒」，重頭戲是本周舉行（21-22日）的美聯儲議息會議，全球市場正聚焦該局會否啟動縮減買債計劃。

「9月魔咒」尚未對美股造成太大影響，雖然道指連跌三周，10年期美債收益率盤中升破1.38%，美匯指數更創近四周新高，重上93水平，整體上美股美債的投資氛圍非常低迷，但9月迄今，道指與納指實際僅跌2.2%及1.4%，離花旗稱9月全月美股將回調一成的預測尚有距離，主要原因是市場對本周的議息結果分歧仍大。

主席鮑威爾於8月在Jackson Hole舉行的全球央行年會表態模稜，亦鷹亦鴿，他支持今年收水，但強調非加息訊號，反映他可能對近期美國經濟狀況仍有疑慮。

聯儲局主席鮑威爾於8月在Jackson Hole舉行的全球央行年會表態模稜，亦鷹亦鴿。（VCG）

今年餘下的議息會分別為9月、11月及12月，原則上9月宣布收水是最佳時機，有趣的是鮑威爾如今尚未獲拜登政府釋出他連任聯儲局的確實訊息，而且全球經濟增長放緩，美國通脹受控，以及新冠病毒個案增加，這些因素均可能讓鮑威爾引而不發，待11月議息會議才出狠手，而且11月宣布收水，亦能趕及今年內付諸實際行動，符合鮑威爾支持今年收水的言論。

過去七周，美匯一直企穩於周線，保持向上勢態，上周五收93.25，明確向上突破200天線92.65，重回8月11日高位，下一關位是去年11月以來的高位93.72，美元後向便要看周二的議息結果，一旦宣布收水，今年內有機會上試97水平。

一旦宣布收水，美匯指數今年內有機會上試97水平。（視覺中國）

美匯突破牛線 澳元最傷

滙豐於本月中發布美元展望報告直接了當指出，當聯儲局確認啟動收水程序，便正式預告美元下跌周期的終結，由追踪各國貨幣與全球增長指標的表現，最能突顯美元的反週期性質。隨着全球經濟增長失去動力，加上近期新冠變種病毒Delta個案增加，未來美元「慢牛」上漲將對周期性更為敏感的貨幣構成不利影響，尤其是新興市場和商品貨幣如澳元。例如，澳元兌美元由本月初0.7477美元便偏軟至周五的0.7265。

在強美元及市場擔心全球經濟見頂回落的陰霾下，上周商品價格及黃金在三個月來首度連跌兩周，金價再創一個月低位，白銀及鈀金創14個月新低，倫敦銅全周跌近4%。鐵礦石期貨創一年以來新低，拖累礦業巨頭必和必拓上周五盤中跌超過6%，令今年初的商品小牛市劃上句號，但更令人憂心的是，中國8月份經濟數據轉差、以及中國恒大債務違約事件都可能進一步推高美元和新興國美元高息債的風險溢價。

統計數據顯示，今年迄今共有98億美元的亞洲美元債券違約，目前市場最關注的是，當恒大美元債違約，將對整個亞洲信貸市場造成多大衝擊。

滙豐上周一份亞洲信貸市場報告，就這個燙手山芋的問題進行分析。該行估計今年最多高達150億美元規模的亞洲美元債違約，但假如恒大整體債務違約，該行預期今年亞洲高息債違約規模將激增一倍至302億美元。

恒大將於9月23日及9月29日分別支付8,350萬及4,750 萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在30天內償付，債券將違約。（REUTERS）

亞債違約近百億 恒大違約或推高至300億

滙豐指出，今年是中國企業、尤其是內房企業經營環境最艱困的一年，受到中國收緊政策，以及截斷高債務房企取得融資的雙重夾擊，今年以來已有12宗亞洲高息債爆雷，另有1宗蘇寧電器的準債務違約正尋求重組，涉及違約金額或達93億美元，若計入其他亞洲地區如印尼，企業債違約合計達98億美元，已高於疫情肆虐的2020年全年91億美元。

據彭博社報導，9月15日，中國財政部住房和城鄉建設部警告內銀，不要指望恒大能償付9月20日到期的債務及貸款利息，隨後路透披露中國農業銀行已對恒大部分貸款作出撥備，加上恒大第二大股東「大劉」劉鑾雄過去一個月狂沽恒大股份，很明顯恒大關連方正為恒大身後事作最壞打算，目前已非討論恒大會不會倒下，而是能否有序倒下（orderly collapse），並且對整個亞洲高息債市場的衝擊有多大。

原本「9月魔咒」是指美國收水等大事件會否觸發美股大調整，但諷刺的是以「9月魔咒」來形容恒大債務違約會否拖冧亞洲高息債市場可能更貼切。

恒大將於9月23日為其一筆明年3月到期的離岸債償付8,350萬美元的利息，於9月29日要償付另一筆2024年3月到期票據約4,750萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在30天內償付，債券將違約。

隨著恒大債券價格不斷下跌，佳兆業在亞洲高息債指數（AHBI-Corp）的權重已升至第一位。（Bloomberg）

佳兆業取代恒大成AHBI最大權重股

滙豐擔心，恒大債務爆雷或會惡化，若事件觸發恒大整體美元債的重組或違約，該公司及其子公司天基控股共計未償還的美元債規模達192億美元，將亞洲高息債的違約率推高5.9個百分點。計入恒大和另外總值15億美元的中國與印尼美元債違約事件，今年亞洲高收益企業違約金額將急增至302億美元，違約率將高達9.2%，為過去十年罕見。

目前正在爭取美元債重組的公司包括，蘇寧電器正尋求將其6億美元債期限延長三年，並將某些債務違約加長18個月豁免，該筆美元債早於今年9月11日到期，另外印尼Pan Brothers和 Sritex共計5.46億美元的債券正處於重組期。

近月在恒大債券價格不斷下跌，其於亞洲高息債指數（AHBI-Corp）的權重已萎縮至僅2.2%，但其對債券市場影響巨大，截至上周三（15 日）AHBI的平均息差由年初至今惡化至879基點，而且當恒大債價大跌後，債券權重亦重執位，佳兆業在該債券指數排名第一（4.4%），融創中國（3.5%）、Vedanta Resources（2.6%）、永利澳門（ 2.4%）和新濠博亞（2.3%）分別位列第二至第五位。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華