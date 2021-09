《尚氣》劇有深意　活用職場智慧　真我釋放潛能｜知薇

看完《尚氣與十環傳奇》,走出IFC戲院,夜幕初臨維港。知薇一邊回味沈澱,一邊慢慢踱步,不知不覺走進Robuchon。呷一啖暖暖的Mocaccino,咬一口新鮮出爐的Madeleine,發覺整出戲,自己最愛的,是尚氣慢慢戰勝內心的恐懼,不再逃避過去的陰影,做回真實的自己,最終釋放能量拯救世界。這正是令知薇一路受益無窮,適用於生活和事業的信念。

數年前公司培訓,公司元老級人物演講完畢,眾人掌聲雷動,追問令他終身受用的一句話,有濃濃英倫口音的他笑言:「不要帶著恐懼生活,做大膽、勇敢、真實的人。(Don’t ever live with fear. Be bold, brave and authentic.) 」謎底揭開,終於明白,為何他可以在新興市場白手起家,帶領成百上千人的團隊,贏得合作夥伴的青睞,越做越大越強;為何有他的會議,氣氛總是輕鬆愉悅,棘手問題總是迎刃而解。原來那一切,都來自心無掛礙、活出真我的能量場。

深深記住前輩的分享,知薇在那次培訓上牛刀小試。場景模擬題:公司歷史悠久、規模龐大,卻因守舊而經營不善,需重新製定策略。知薇模擬擔任CEO角色,與團隊商討切磋後,更要模擬上電視接受財經名嘴訪問,向投資者解畫。原本心跳加速地緊張,一想起「不要帶著恐懼生活」,我就鎮定下來,完全進入角色,融會貫通事先準備的內容,有條有理更發揮創意,逐條問題精彩解答,贏得會場眾人鼓掌讚許。回想那數分鐘,I was totally in the zone。

培訓尾聲,要總結歷時數月跨地區、部門和級別的某大型內部項目。會場突然很安靜,無人舉手發言。我深吸一口氣,決定踏出bold, brave & authentic的一步。帶著真誠笑容和滿腔勇氣,我將項目組織的混亂、團隊遭遇的困惑困難、眾人的堅持爭議得著和項目的進展狀態,一一道來。所謂uncomfortable truth,事實有力,卻也常令人不舒服。記得當時我一邊說,一邊用餘光掃過與會者各種一言難盡的表情和交頭接耳的反應,心中一念「豁出去,做自己」。言畢,竟立刻有數人舉手,分享他們遇到的挑戰和掙扎,直接間接地支持了我的發言。多得那次勇敢直言,最終項目得以釐清方向,交接對應部門,避免了資源的低效消耗和浪費。

「打破恐懼,活出真我,發揮潛力,拯救世界」,聽起來似乎老套,不過是超級英雄戲的方程式。仔細想來,這確是每個人一生要修的最大功課。嬰兒剛出生,都是脆弱而完美的存在,那種天地圓滿、一切俱足的美好,所見之人都心生歡喜。在成長過程中,漸漸遭遇挫折批評,進入充滿懷疑、否定和恐懼的空間。有的人選擇扭曲本心、討好逢迎,其他則選擇逃避躲藏、消極避世。殊不知,那些扭曲掙扎恐懼懷疑之下深鎖的,正是屬於每個人的原動力,那個獨特的從何來、到何去的「Why」。沖破恐懼,才能觸碰到自己曾經無數次懷疑,又無法捨棄的真我,並釋放出最大的潛在力量。

尚氣如此,你我亦如此。It is time to show them who you really are.

