《尚氣》劇有深意　活用職場智慧　真我釋放潛能｜知薇

看完《尚氣與十環傳奇》，走出IFC戲院，夜幕初臨維港。知薇一邊回味沈澱，一邊慢慢踱步，不知不覺走進Robuchon。呷一啖暖暖的Mocaccino，咬一口新鮮出爐的Madeleine，發覺整出戲，自己最愛的，是尚氣慢慢戰勝內心的恐懼，不再逃避過去的陰影，做回真實的自己，最終釋放能量拯救世界。這正是令知薇一路受益無窮，適用於生活和事業的信念。

數年前公司培訓，公司元老級人物演講完畢，眾人掌聲雷動，追問令他終身受用的一句話，有濃濃英倫口音的他笑言：「不要帶著恐懼生活，做大膽、勇敢、真實的人。（Don’t ever live with fear. Be bold, brave and authentic.） 」謎底揭開，終於明白，為何他可以在新興市場白手起家，帶領成百上千人的團隊，贏得合作夥伴的青睞，越做越大越強；為何有他的會議，氣氛總是輕鬆愉悅，棘手問題總是迎刃而解。原來那一切，都來自心無掛礙、活出真我的能量場。

深深記住前輩的分享，知薇在那次培訓上牛刀小試。場景模擬題：公司歷史悠久、規模龐大，卻因守舊而經營不善，需重新製定策略。知薇模擬擔任CEO角色，與團隊商討切磋後，更要模擬上電視接受財經名嘴訪問，向投資者解畫。原本心跳加速地緊張，一想起「不要帶著恐懼生活」，我就鎮定下來，完全進入角色，融會貫通事先準備的內容，有條有理更發揮創意，逐條問題精彩解答，贏得會場眾人鼓掌讚許。回想那數分鐘，I was totally in the zone。

培訓尾聲，要總結歷時數月跨地區、部門和級別的某大型內部項目。會場突然很安靜，無人舉手發言。我深吸一口氣，決定踏出bold, brave & authentic的一步。帶著真誠笑容和滿腔勇氣，我將項目組織的混亂、團隊遭遇的困惑困難、眾人的堅持爭議得著和項目的進展狀態，一一道來。所謂uncomfortable truth，事實有力，卻也常令人不舒服。記得當時我一邊說，一邊用餘光掃過與會者各種一言難盡的表情和交頭接耳的反應，心中一念「豁出去，做自己」。言畢，竟立刻有數人舉手，分享他們遇到的挑戰和掙扎，直接間接地支持了我的發言。多得那次勇敢直言，最終項目得以釐清方向，交接對應部門，避免了資源的低效消耗和浪費。

「打破恐懼，活出真我，發揮潛力，拯救世界」，聽起來似乎老套，不過是超級英雄戲的方程式。仔細想來，這確是每個人一生要修的最大功課。嬰兒剛出生，都是脆弱而完美的存在，那種天地圓滿、一切俱足的美好，所見之人都心生歡喜。在成長過程中，漸漸遭遇挫折批評，進入充滿懷疑、否定和恐懼的空間。有的人選擇扭曲本心、討好逢迎，其他則選擇逃避躲藏、消極避世。殊不知，那些扭曲掙扎恐懼懷疑之下深鎖的，正是屬於每個人的原動力，那個獨特的從何來、到何去的「Why」。沖破恐懼，才能觸碰到自己曾經無數次懷疑，又無法捨棄的真我，並釋放出最大的潛在力量。

尚氣如此，你我亦如此。It is time to show them who you really are.

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。