女性遭遇「職場Me Too」　傾訴心酸苦水　Boss良言點撥｜知薇

黑藍色遠山夜色映襯下,燈火通明的草地木球場,顯得格外空曠孤寂。透過掛滿霧氣水滴的落地玻璃,典雅的西餐廳裏,四位職業女性正在享受紅酒晚餐和貼心傾談。

大家舉杯慶祝Sandra慧眼識珠投的一間unicorn成功SPAC上市,最初的投資額早已翻了十幾倍。Sandra呷了一口深紅的Margaux,神色反常的凝重,倒出一肚子的苦水。原來,當年Sandra在創投會議上認識這間公司的創始人時,他白手起家打造的這間start-up名不見經傳,還在為每個季度的銷售和資金頭疼。

職場女性要晉升 過關斬將

Sandra憑著在華爾街和投資界打拼多年的豐富經驗和敏感嗅覺,看到創始人的堅持熱情、商業模式的獨特潛力、團隊的方向凝聚、市場需求的覺醒——她知道眼前是一顆經打磨會熠熠發光的創投寶石。於是,Sandra在公司內部提出投資合作方案,短短1個月,她遊說當權保守派,打通天地線,千辛萬苦拿到審批進行投資。事後幾年,商業合作成效不錯,但每當這間start-up再融資而Sandra主張適量增投時,她的男上司一邊微言暗示Sandra找了個燒錢的無底洞,一邊將此投資和合作歸功於自己的英明,私底下還威脅Sandra——若乖乖不聽話,就炒了她。

被位高權重的老板欺壓,熱愛自己工作的Sandra有苦難言,選擇了忍。「現在你是有功之臣了,怎麼還愁眉苦臉?」 我為朋友心疼。Sandra搖頭苦笑:「他怎麼會把功勞算在我頭上?」 我們沈默,美酒美食霎時無味。

跨國公司任職MD的Charlotte忍不住了:「女性在職場中成功,要過太多難關,真的還有很多性別歧視、偏見和不公。Don’t even get me started!」 Kathy初入職場,滿臉問號:「可是,現在公司都宣揚性別平等和多元化啊?」 Charlotte用前輩口吻冷冷回應:「若你覺得現在職場不同了、平等了,是還未上位看到最真實殘酷的畫面。」 大家再次陷入沈默——來自Kathy的震驚,我和Sandra的切身體會。

#Metoo是2017年10月哈維·韋恩斯坦性騷擾事件後在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤,用於譴責性侵犯與性騷擾行為。(網上圖片)

憶述女BOSS良言 感智慧無窮

知薇想起自己剛入行時,與投行女BOSS聊天。她忠告:一個人,尤其是女人,在職場晉升過程中,會遇到許多不平之事,尤其是來自當權者的質疑考驗和競爭者的偷襲攻擊——其中主導職場權力中心的男性居多。如何保護自己的同事,四兩撥千斤的解鎖拆招?有時需要沈住氣忍耐,有時需要有技巧反擊。但最終,這些都不過是噪音和試煉,用自身紮實的業績和能力做基石,逐漸樹立屬於自己的價值貢獻和領導風格才是關鍵。是金子,總會發光的;只不過還在熔爐時,痛苦是必然的——女性尤為艱難。

不由聯想起近年由好萊塢發起、延至全球的Me Too運動(Me Too Movement)。細思極恐,職場裏女性被男性權威在業績上揩油、佔便宜、搶功勞甚至bully,和娛樂圈裏女性受到食物鏈上層男性的Me Too侵害,本質甚為相似。遇到了,可做的選擇不多,無非是敢怒不敢言委屈就範,或是寧死不屈抗爭到底,能做到發揮巧思聰敏避開的人並不多。無論如何,當事人女性一定會受到某種程度的傷害。

記得當年投行女BOSS有一句相贈,知薇回味至今、智慧無窮:在職場,你要忘記自己是個女人,更要記得自己是個女人。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。