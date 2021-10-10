女性遭遇「職場Me Too」　傾訴心酸苦水　Boss良言點撥｜知薇

黑藍色遠山夜色映襯下，燈火通明的草地木球場，顯得格外空曠孤寂。透過掛滿霧氣水滴的落地玻璃，典雅的西餐廳裏，四位職業女性正在享受紅酒晚餐和貼心傾談。

大家舉杯慶祝Sandra慧眼識珠投的一間unicorn成功SPAC上市，最初的投資額早已翻了十幾倍。Sandra呷了一口深紅的Margaux，神色反常的凝重，倒出一肚子的苦水。原來，當年Sandra在創投會議上認識這間公司的創始人時，他白手起家打造的這間start-up名不見經傳，還在為每個季度的銷售和資金頭疼。

職場女性要晉升 過關斬將

Sandra憑著在華爾街和投資界打拼多年的豐富經驗和敏感嗅覺，看到創始人的堅持熱情、商業模式的獨特潛力、團隊的方向凝聚、市場需求的覺醒——她知道眼前是一顆經打磨會熠熠發光的創投寶石。於是，Sandra在公司內部提出投資合作方案，短短1個月，她遊說當權保守派，打通天地線，千辛萬苦拿到審批進行投資。事後幾年，商業合作成效不錯，但每當這間start-up再融資而Sandra主張適量增投時，她的男上司一邊微言暗示Sandra找了個燒錢的無底洞，一邊將此投資和合作歸功於自己的英明，私底下還威脅Sandra——若乖乖不聽話，就炒了她。

被位高權重的老板欺壓，熱愛自己工作的Sandra有苦難言，選擇了忍。「現在你是有功之臣了，怎麼還愁眉苦臉？」 我為朋友心疼。Sandra搖頭苦笑：「他怎麼會把功勞算在我頭上？」 我們沈默，美酒美食霎時無味。

跨國公司任職MD的Charlotte忍不住了：「女性在職場中成功，要過太多難關，真的還有很多性別歧視、偏見和不公。Don’t even get me started!」 Kathy初入職場，滿臉問號：「可是，現在公司都宣揚性別平等和多元化啊？」 Charlotte用前輩口吻冷冷回應：「若你覺得現在職場不同了、平等了，是還未上位看到最真實殘酷的畫面。」 大家再次陷入沈默——來自Kathy的震驚，我和Sandra的切身體會。

#Metoo是2017年10月哈維·韋恩斯坦性騷擾事件後在社交媒體上廣泛傳播的一個主題標籤，用於譴責性侵犯與性騷擾行為。（網上圖片）

憶述女BOSS良言 感智慧無窮

知薇想起自己剛入行時，與投行女BOSS聊天。她忠告：一個人，尤其是女人，在職場晉升過程中，會遇到許多不平之事，尤其是來自當權者的質疑考驗和競爭者的偷襲攻擊——其中主導職場權力中心的男性居多。如何保護自己的同事，四兩撥千斤的解鎖拆招？有時需要沈住氣忍耐，有時需要有技巧反擊。但最終，這些都不過是噪音和試煉，用自身紮實的業績和能力做基石，逐漸樹立屬於自己的價值貢獻和領導風格才是關鍵。是金子，總會發光的；只不過還在熔爐時，痛苦是必然的——女性尤為艱難。

不由聯想起近年由好萊塢發起、延至全球的Me Too運動（Me Too Movement）。細思極恐，職場裏女性被男性權威在業績上揩油、佔便宜、搶功勞甚至bully，和娛樂圈裏女性受到食物鏈上層男性的Me Too侵害，本質甚為相似。遇到了，可做的選擇不多，無非是敢怒不敢言委屈就範，或是寧死不屈抗爭到底，能做到發揮巧思聰敏避開的人並不多。無論如何，當事人女性一定會受到某種程度的傷害。

記得當年投行女BOSS有一句相贈，知薇回味至今、智慧無窮：在職場，你要忘記自己是個女人，更要記得自己是個女人。

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見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。