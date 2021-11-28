超級病毒來勢洶　黑色星期五大冧市　美股聖誕行情未玩完｜伽羅華

在「黑色星期五」，全球股市上演一幕骨牌式大冧市。由於新冠再現超級變種病毒Omicron，拖累道指僅半日市便收跌905點，為今年最大點數跌幅，紐約期油單日罕有暴跌13%，面對這個來勢洶洶的變種病毒，大家都擔心今年美股聖誕行情是否提早玩完，這問題暫時很難說得清楚，但斷言美股牛市終結，似乎言之尚早。

今次超級變種病毒Omicron是來自南非，南非於2019年曾爆發嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），與新冠同樣是攻擊肺部的病毒，至於稍早之前的Delta變種則來自印度，南非與印度均出現傳染性極高的變種病毒，有可能是當地衛生情況較差，但更大可能是兩地的疫苗接種率偏低，南非接種率不足24%，印度的亦僅高於30%，遠遠低於全球平均水平的42%。

有醫學人士說過，若某地方接種率低，便能讓病毒在人們間流傳得更久，能衍生新變種病毒的機會便大增，這說明為何在接種率低的地方更易繁衍超級變種病毒。

BioNTech稱，有信心改良版疫苗只需100日便可出貨。（資料圖片）

疫苖商有信心100日出貨緩解疫情

儘管Omicron變種病毒擁有多達32個突變，市場憂慮現有疫苗或會失效，但實情是否如此？科學家可能需要未來兩周，才能深究病毒實際的殺傷力，但研發新冠疫苗的初創企業BioNTech、AstraZeneca和Novavax對此似乎並不太擔心，BioNTech更稱有信心改良版疫苗只需100日便可出貨。

導致全球資產大冧，當然不會是單單一個因素，油價單日跌13%，由每桶78美元直插至68美元，因為Omicron的出現，有可能打破人們明年出境旅遊的願景，導致航班減少削弱原油需求，再加上美國協調多國釋放戰略原油儲備近7,000萬桶，在雙重夾擊下，油價錄得今年以來最大的跌幅。

沒能實現出境遊，對航空股自然是雪上加霜，三大內地航空股及國泰航空於周五跌幅介乎2至4%，但中雷的還有上周獲多家大行唱好的新秀麗，麥格理剛升其目標價最高至26元，原本憧憬明年旅行用品業務大幅反彈，現時旅行喼都不用添置，看來股價有一段時間要在15至16元捱價。

德國看守總理默克爾提出封城兩周的建議，但遭候任政府拒絕。（AP）

歐股跌3至5%最傷 拖累美股半日冧市

最令人憂慮的是歐洲疫情再起，奧地利率先封城，各國政府重新鎖國封城，德國看守總理默克爾提出封城兩周的建議，但遭候任政府拒絕，後者傾向觀察上周收緊防疫措施成效再作決定，上周五歐股亦是全球股市重災區，跌幅介乎3至5%，說它觸發美股冧市亦不為過，但美股亦面對本身的經濟失衡問題。

美國10月份消費者價格指數（CPI）創下30年以來最大升幅，按年上升6.2%，當中能源價格是推高通脹的元凶之一，為明年國會選情，拜登政府急於壓抑高油價已溢於言表，除了釋放戰略原油儲備的短期手段，他提名鮑威爾續任聯儲局主席，讓作風偏鴿的理事Lael Brainard做副手，已經表明他視高通脹為未來一年首要處理的民生議題，避免因通脹惡化而影響民主黨來年的國會控制。

為壓抑通脹及市場需求，聯儲局近期正討論加快縮減買債規模的步伐，由明年6月提早至4月完成，更盛傳明年至少加息兩至三次，由於美國加息行動一定在完成收水後末進行。從該局剛公布明年FOMC議息會議的日程表來看，下半年有五次議會，其中三次附加經濟預估摘要，分別是6月14至15日，9月20至21日及12月13至14日，若聯儲局要加息，最大機會就是這三次議息會宣布，若三次都加0.25厘，明年底前美息將上調至0.75厘。不過，6月議息會離收水完成的時間太接近，暫時兩次加息應該是大概率事件。

美國聯儲局明年加息兩次機會不少。（Reuters）

明年加息兩次已成大概率事件

目前華爾街已感受到聯儲局的鷹派氣場，投資者已預期美股將迎來較深度的調整，若美股回調至今年高位低5至6%水平，便可能是另一次入市買貨的時機，例如道指今年盤中高位36,565點，回調5%為34,738，已貼近周五收報34,899，納指今年高位16,212，回調5%為15,401，亦貼近周五收報15,491。

儘管美國開始收水，但不代表未來市場流動性即時大變，今年以來每次美股調整兩三個百分點，便見投資者在低位撈底，這意味美股的流動性較全球其他地區更為充裕。

無疑，美股短線走勢仍會受Omicron的消息所困擾，但要出現一隻能癱瘓全球經濟的病毒，機率是相當低，經歷過逾20個月斷續式的鎖國封城，人們希望生活正常化（business as usual）的欲望非常強烈。除非今次超級變種病毒兼具極高致命及高傳染性，令經濟機器陷入停擺狀態，否則，大型美股仍然較美債為較佳的投資選擇，尤其是科技巨企，意味今年美股上演聖誕行情的機會仍在。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華