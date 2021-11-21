虎年3大投資主題：強美元、元宇宙及「從零開始」股｜伽羅華

疫情後的2021年，尤其是六中全會舉行前後，全球政經大小事件精采紛呈，有影響深遠，有花邊八卦，今年愈往後走，更見好戲連場，雖然12月還未到來，滙豐已急不及待發布以「回歸傳統」為題的2022虎年報告，有見今年談資已豐富到足夠盤點，便提早來個明年投資主題展望吧。

美元資產是明年最重要的投資主題，相信很少人有異議，但臨近年尾爆出鮑威爾連任美聯儲局主席或現變數，令市場更關注未來美元走勢。

在新冠疫情難以「清零」，以及「供應鏈之亂」困擾下，全球央行紛紛看淡未來經濟增長及通脹前景，導致了英倫銀行早前對加息行動的猶豫不決，日央行亦揚言，如有必要，將毫不猶豫地放水，有歐央行管委會成員更稱未考慮明年加息，相比之下，美聯儲主席鮑威爾本月初宣布正式啟動收水程序，已經為明年美元慢牛奠定堅實基礎，美匯指數周五升至96.24的52周高，距離本欄預測今年內穿97目標不遠。

說實話，鮑威爾與其潛在對手Lael Brainard在聯儲局共事多年，兩人在不少重大議題上幾乎沒有分歧，要說兩者在貨幣政策立場的不同，Brainard稍為偏鴿，鮑威爾更似兩面派，擅於平衡各方利益，若硬要說分別，就是Brainard主張對監管金融機構用重典，不太受華爾街歡迎，但這卻贏來有同樣立場的資深民主黨參議員Elizabeth Warren支持。

聯儲主席之位誰屬 都成拜登政府燙手芋

下任美聯儲主席之位究竟誰屬，這是足夠讓拜登總統頭痛的決定，無論那個結果，都可能令民主黨內部分裂，若拜登政府選擇鮑威爾而棄Brainard，將令拜登與民主黨內的進取派關係更差，令施政舉步維艱，若然選擇Brainard，是否較鮑威爾更易推動拜登的經濟刺激政策？首先，兩者分別可能不大，但華爾街肯定不受落換帥的建議，金融市場短線可能出現短期震盪。

目前Brainard接任聯儲主席之位機會仍細，但一旦落實，她的偏鴿立場意味明年美元難以「一注獨贏」。所幸的美國經濟逐步復甦，情況始終較全球其他已發展國家為佳，美元仍然較其他貨幣優勝，觀乎日圓受能源價格飆升影響，歐元受區內經濟拖累，中短期都難以呈強。

澳元與英鎊則屬於黑馬之選，前者受惠於商品資源價格上揚帶動，後者雖然因英倫銀行調低今明兩年的經濟預測，但仍較歐元區強勁，兩者因美元強勢出現回吐，待今次聯儲局主席之位明朗化後，都可以伺機低撈。

在強美元下，美股美債仍是全球最受關注的市場。臨近年尾，今年已累升不少的美股已疲態畢露，近月經常出現市升下，下跌股份數目卻較上升多的詭異市況，反映資金在選股方面寧抓大放小，一則可以粉飾廚窗，二則疫情持續反覆及經濟不明朗下，累升不少的中小型股最早被拋售，於是年尾出現科技股強者仍強的局面。

借元宇宙風潮 Nvidia有望躋身萬億企業戶

要選擇明年跑贏大市的美股，相信離不開科技股，除了有「鋼鐵俠」之稱的Elon Musk掌舵的電動車龍頭Tesla外，另一隻可選的是技術大牛「老黃」黃仁勳打骰的繪圖晶片商Nvidia，它周五股價收報329.85美元，過去一年股價累升136%，市值達8,246億美元，已經追近全球第七大市值公司Meta Platform（FB），前六大市值的公司分別為蘋果公司、微軟、沙特阿美、Amazon、Alphabet（Google母企）及Tesla，全部均超過萬億美元，而Nvidia則是極可能趕過FB成為萬億美元俱樂部成員。

近日全球掀起的元宇宙熱潮，在這個8萬億美元潛在商機中，摩根士丹利揀了5隻受惠股，分別是FB、SNAP、Alphabet、Roblox及Unity，這選股名單有部分值得商榷，Roblox及Unity都正在開發元宇宙遊戲或引擎，被選中亦順理承章，遊戲本身已具有虛擬場景和虛擬人物形象，頗具元宇宙的雛形，今年初Roblox獲騰訊注資5.2億美元於其合資公司，是騰訊今年最大一筆元宇宙投資，就是看中遊戲是元宇宙中軟體應用的潛力。

不過，FB與同SNAP只是具有社交平台的優勢，它要面對來自蘋果公司、Google及微軟的平台競爭威脅，FB系股份竟然佔大摩5隻選股中的2隻，而且作為GPU晶片王者的Nvidia，在推動遊戲至元宇宙平台擁有絕對優勢，在元宇宙應用層面上，FB系亦較騰訊遜色，大摩未將Nvidia及騰訊納入名單，似乎有太抬舉FB之嫌。

滙豐薦股皆因股價低殘 值博率高

最後，要說說這份由滙豐發布、頗堪玩味的「虎年」展望報告，它有趣在於其選股思維十分奇葩，首先該行薦買的12隻股份大多是屬中小型股，部分買入的理由是股價跌到值博的水平，所以又稱為from the ground up「從零開始」的概念股，包括南方航空、埃斯頓自動化A、中國平安及中核鈦白A等。

滙豐解釋，亞洲市場一向予人增長最快速的形象，以往投資者的策略是「買入並持有」，因為亞股長升長有，但該行觀察到去年至今大型科網股遭到拋售的慘象，認為以往倚靠持有亞洲大型股跑贏大市的選股思維已不管用，這與美股「抓大放小」的投資策略有如南轅北轍，這些弱勢股能否明年翻身，且拭目以待。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華