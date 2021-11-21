恒指成份股選股大法　京東終染藍小心魔咒緊纏｜鄭昆侖

近年不斷被進行改革的恒生指數，涉及更多的成份股數目。20年前恒指的成份股數目只有30隻左右，而恒指公司有意將成份股數目在2022年年中增加至80隻。不論指數的改革對錯與否，但是如果一個股票指數出現過於頻密的成份股「換馬」，這亦有可能會令投資者感到難以快速適應。從好的一方面去想，集中買賣藍籌股的投資者確實會多了一些選擇。

嚴選股法 在恒指內找「貼題」概念股

上述投資者所指的主要是區內的機構投資者，包括基金經理。近年中港兩地出現了一個術語，這便是「抱團股」。抱團股所指的通常是一些涉及獨特因素，或者是概念的大市值股份。由於基金的大忌是跑輸大市（即跑輸相關指數），因此在恒指內尋找貼題的概念股份亦是一個合理的做法。

基金這個行業，平庸不是最大的問題，跑輸才是大罪。再者，近10年在港上市二﹑三線股份所涉的因素太過複雜，而且流動性難以有所保証。因此，人人都持有的大市值股份，即使不幸高位追貨亦未至於陷入滅頂之災。只要一隻股份幾乎人人持有，即使輸了錢也至少有不少人陪伴。

近年不斷被進行改革的恒生指數，涉及更多的成份股數目，而恒指公司有意將成份股數目在2022年年中增加至80隻。（資料圖片）

就是因為存在這樣的生態環境，因此集中港股的投資者所需要做的事情便是在恒指內嚴選合適的資產概念。就舉上一個大周期（大約是2010年至2020年）為例，領展（0823） 、港鐵（0066）、友邦（1299）、騰訊（0700）、金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）等藍籌股份正正涉及相應的概念。領展以及港鐵符合自由行，以及港樓上升等概念。至於友邦以及澳門賭業股，北方資金南下一度是利好這些股份的因素。那當然，上一個周期當旺的行業版塊，未必是今個周期會繼續跑赢。

至於今個周期，會成為跑贏的藍籌股可能並不是上述的股份。2021年年初的抱團股（例如是ATMXJ）未必是理想之選。相對而言，涉及地域分散的股份有可能是黑馬之選。舉一個例子可能是創科（0669）（170.4元）。創科的主要市場是北美，而且美國DIY零售巨企Home Depot正正是創科的主要客戶。Home Depot的22財年第3季收入以及盈利向好，亦暗示創科的業務偏向正面。

上周五收市後，恒指公司宣佈將京東納入恒生指數成份股。（資料圖片）

京東贏了「光棍節」 惟可能面對「恒指魔咒」

近期另一個有趣的題材便是京東（9618）。雖然京東跟阿里巴巴（9988）在最近一季同樣都是達到收入增長，但是盈利向下。京東的經調整盈利按年下降10%左右，而阿里巴巴的經調整盈利按年下降30%以上。

11月19日，阿里巴巴的股價下挫10.7%至139.3港元，而京東的股價則上升9.1%至352.4港元。至於業績公佈後的股價表現分歧，原因之一是京東在今年11.11光棍節的交易數字按年上升近30%，而阿里巴巴旗下的天貓在光棍節的交易數字按年上升8%左右。或者業務前景正正是京東可以吸引到投資者的主要原因之一。

上周五收市後，恒指公司宣佈將京東納入恒生指數成份股。一方面，這合乎市場預期。另一方面，有人亦會聯想到納入恒指之後，上市公司所面對的「魔咒」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師