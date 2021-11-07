藥丸終面世　人類不必再依賴疫苗？　個別生科股欠催化劑｜鄭昆侖

上週其中一個比較上重要的消息應該是有更多的內房企業疑涉及流動性問題。今輪所涉的上市內房企業包括佳兆業（1638）以及世茂（0813）。換句話說，中國恒大（3333）的問題很有可能只是反映行業情況的冰山一角。

至於歐美股市的情況，除了美聯儲（Federal Reserve）在11月議息會議決定要縮表之外，如Moderna以及BioNTech等COVID-19疫苗股份的股價大挫也是值得注意事情。

新冠肺炎：圖為由美國默沙東公司（默克公司）5月17日提供、抗新型冠狀病毒肺炎口服藥物莫那比拉韋的相片，未有註明拍攝日期。（Reuters）

藥丸或削弱疫苗重要性

Moderna（美：MRNA）的股價在11月5日大挫16.6%至236.99美元，而股價在9月23日當時仍高達454.6美元。COVID-19疫苗的同業BioNTech（美：BNTX）同一日大瀉20.9%至216.64美元。於9月23日，BioNTech的股價水平仍高達352.99美元。

以MRNA技術為基本的COVID-19疫苗股份呈現明顯的股價弱勢，而主要原因未必是疫苗效力不理想。即使COVID-19病毒不斷出現變種的情況，MRNA疫苗仍可以有效降低重症的情況。換句話說，即使不幸確診，在歐美地區的患者未必需要被送往醫院進行治療。

至於成為疫苗股份的主要威脅，反而是近期有好幾家大型藥廠公佈一些有效減低重症的COVID-19藥丸（COVID-19 pills）。這些藥廠包括Merck、Pfizer、AstraZeneca。

毫無疑問，如果醫生處方藥丸有能力大幅降低重症的情況，這有可能減低人類對於疫苗的依賴程度。

即使有一天因為處方藥丸而導致COVID-19病毒的殺傷力降低至接近於流感（Flu)的程度，這並非無可能。

復星醫藥是BioNTech疫苗在大中華地區的代理商。（復星醫藥）

藥廠正面對利潤率下降挑戰

如果BioNTech的投資前景減弱，那麼在香港上市的復星醫藥（2196）亦有可能缺乏有趣的催化劑。復星醫藥是BioNTech疫苗在大中華地區的代理商，亦開始涉及區內疫苗的代工生產活動。

復星醫藥最新股價水平是36.25港元，亦遠低於8月初的74港元水平。

至於中國內地的情況，中央政府的大方向仍是透過推出競標機制去控制藥價水平。事實上，過往幾年不少藥廠的新研發藥物的毛利率水平一直高於70%。對於中國政府的角度，控制藥價水平亦乎合社會利益的情況。

至於海外的大型藥廠，不少很賺錢的藥物（例如是偉哥、生物製劑）的專利權於近年已經完結了。因此，不少價格較低的仿製藥以及生物相似藥（Biosimilar Drugs）的推出，亦令大型藥廠的利潤率水平有所受制。

即使是在本港上市的人氣股藥明生物（2269）(現價：101.9港元），近期的股價水平表現亦比較上停滯不前。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師