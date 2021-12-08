Google香港2021熱搜｜iBond最受港人關注　重溫今年十大財經話題

Google香港2021年度搜尋榜新鮮出爐！Google搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題，其中政府推出的刺激本地消費措施「消費券登記」成為今年熱搜關鍵字第一位。



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Google香港指，金融投資受港人關注，政府推出的通脹掛鉤債券「iBond 2021」成為今年熱搜財經話題的首位，與金融科技或科技行業的資訊如「比特幣價格」、新股「快手」、「GME股價」、「Tesla 股價」、非同質化代幣「NFT」等也是港人熱搜。

Google香港2021年度熱搜財經話題第一位—iBond 2021

1. 「iBond 2021」

今年熱搜財經話題，排名首位是「iBond 2021」。金管局今日5月宣布推出第八批iBond，發行額為150億元，按需求酌情提高至最多200億元。債券年期為3年，每半年派息一次，息率不低於2厘。每手入場費為1萬元。

終於第八批iBond獲70.9萬人認購，涉資539.49億元，認購人數及金額雙雙創歷年新高。兩手或以下可全數獲配發；認購多於兩手者，均先獲兩手，並進行抽籤，其中60.57萬份申請，可多獲一手。

2. 「比特幣價格」

比特幣今年屢創歷史新高，根據CoinDesk平台顯示，今年11月初曾高見每枚68,990美元，比特幣總市值一度突破1萬億美元。

中美洲國家薩爾瓦多今年9月宣布成為全球首個國家把比特幣列入法定貨幣。而美國證監會亦允許首隻比特幣期貨ETF上市交易，一度刺激比特幣價值飆升。不過，隨著中國政府出手整治挖礦活動，拖累幣價回落。

3. 「快手」

快手（1024）今年2月在港上市，招股價為115元，上市首一個月曾飆升至417.8元，盡顯新股狂熱氣氛。隨著科技股出現調整，加上中國監管部門打壓，快手股價反覆下挫，上市未及半年已經蒸發上市以來的升幅，並失守招股價，8月20日低見64.5元，從高位累瀉84.5%。

今年10月，快手科技首席執行官宿華宣布辭任，僅繼續擔任董事長﹑執行董事﹑薪酬委員會成員及公司授權代表。

4. 「GME股價」

實體遊戲零售商GameStop遊戲驛站（GME）今年2月突然成為全球熱搜，本來業務受疫情影響，經營陷入困難，去年3月股價一度跌至3美元以下。

香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left於1月19日高調唱淡GameStop，結果惹來討論區Reddit的一眾散戶決定狙擊沽空機構，不斷掃入GME股份，目的逼使「空頭」在高位平倉，最終短短幾日間股價由20美元拉升至400美元以上。而香櫞研究最終亦認輸投降，為散戶逼空大鱷寫下歷史。

後來事件甚至引起白宮關注，另外線上券商Robinhood由於限制交易GME等股份，亦讓事件鬧上國會。

Google香港2021年度熱搜財經話題第五位—諾輝健康（網上圖片）

5. 「諾輝健康」

今年初的新股熱潮，令諾輝健康（6606）亦成為年度Google熱搜財經話題的第五位。

諾輝健康最終獲106萬人認購，超額認購4,132倍，一手中籤率僅2%，56.4萬人申請一手，僅約1.12萬人獲分貨。諾輝健康首日掛牌收報84元，較招股價26.6元高出215%。一手500股帳面勁賺28,470元。

一隻新股動輒引來百萬人認購，令市場懷疑是否有「一人多戶」、重複認購之嫌。當時港交所曾向各大券商發電郵，要求提交所有諾輝健康中籤客戶名單，並要求券商確認「已遵循適當流程，拒絕多次或疑似多次提交的認購申請」。