金融界別如18銅人　 1469牌各領風騷　 僅一類可參選？｜刁佬

因選舉關係，很多報刊為免成為政治擂台，擔心專欄會被利用為拉票，特別將所有專欄暫停，而刁佬在別的專欄亦因此有一個月的休息時間，選舉完畢專欄會開返。
作為本地企業融資顧問，刁佬及其公司都必須持有證監會6號牌，經由刁佬工作室參與的收購合併交易及輔導上市公司亦不少，而每年工作室參與的刁均是市場上活躍的交易，假假地刁佬工作室都算係本地金融業的參與者及持份者。
不過企業融資顧問在立法會及其他的選舉中，證監會6號牌份持牌人及公司都係無票，而金融業的所有選票只集中在下列團體之中，這一安排的確令刁佬覺得匪夷所思，刁佬不想從政，亦對選舉無太大的興趣，不過當業界出現問題的確發現求救無門。
現時選舉委員會界別分組8的金融服務界中，參選資格必須為根據《證券及期貨條例》(第571章)獲發牌，並符合以下說明的團體：
i.有權在香港中資證券業協會有限公司的指明單位(即由該公司的主席所指明的理事會或董事會)表決；
ii.有權在香港證券學會有限公司的董事局表決；
iii.有權在證券商協會有限公司的董事局表決；
iv.有權在香港證券業協會有限公司的董事會表決；
v.有權在香港網上經紀協會有限公司的執行委員會表決；
vi.有權在香港專業財經分析及評論家協會有限公司的理事會表決；
vii.有權在香港證券及期貨專業總會的理事表決 ；或
viii.有權在 香港中資期貨業協會有限公司的董事會表決 ；
ix.或有權在金銀業貿易場的理監事會表決團體
隔行如隔山 代議士具足夠代表性?
基本上合乎以上資格的，都是證券及期貨經紀界前輩。對於以往只有証券行沒有投資銀行的年代也許合適，但現在香港已是國際三大金融中心之一，而金融服務界不止得證券及期貨，還有資產管理、自動化交易、融資借貸及刁佬本行的企業融資顧問等，失卻其他業務而選出的金融服務界代表，是否真的具代表性？隔行如隔山，單一界別代表能否代表其他業界人士的利益發聲？是否熟悉其他金融界別所面對的挑戰及困難？更難以了解熟悉其他金融界別的監管及法規，有效地作為政府與業界人士的橋樑？
金融界別就少林寺十八銅人一樣，每一項界別都其獨特性，每個界別的法規與行規亦不一樣，雖然都屬於金融界別但亦是隔行如隔山。以下為《證券及期貨條例》附表5訂明了十種類別的受証監會規管活動：
第1類 證券交易 (一般股票交易)
第2類 期貨合約交易 (一般期貨交易，比如恒生指數)
第3類 槓桿式外匯交易 (一般外匯交易，比如倫敦金)
第4類 就證券提供意見 (股票評論及意見)
第5類 就期貨合約提供意見 (期貨評論及意見)
第6類 就機構融資提供意見 (財務顧問業務)
第7類 提供自動化交易服務 (提供交易軟件及服務)
第8類 提供證券保證金融資(一般股票融資，即孖展融資 margin finance)
第9類 提供資產管理
第10類 提供信貸評級服務
截至2021年11月26日為止，香港有42,003名證監會持牌人士，四項主流的業務為：第1類證券交易、第4類就證券提供意見、第6類就機構融資提供意見及第9類提供資產管理，即行內俗稱的「1469牌」。
有很多人同時一人兼任多項活動，所以牌照總數比持牌人數還要多！ 第1類證券交易的代表，多數是從事經紀的朋友，有30,667名；第4類就證券提供意見，多數是分析員及同時兼任其他活動的朋友，佔18,656名；第6類就機構融資提供意見的代表，大部份就是擔任保薦人及企業財務顧問的刁佬，有6,311名；而第9類提供資產管理，大部份是基金經理即「Fund佬」，或佢地既助手，有12,669名。
雖然從事第一類活動的代表最多，但「469牌」加起來的代表，已超越第一類活動，如果選舉委員的金融服務界參選資格只局限於第一類活動的代表，似乎對其他從業員不公平及說不過去。而且近年交易所與証監會在上市及交易規則上有甚多的策新安排，沒有代議仕照顧的金融服務界弟兄姊妹只能逆來順受。
【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬
簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。