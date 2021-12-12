金融界別如18銅人　 1469牌各領風騷　 僅一類可參選？｜刁佬

因選舉關係，很多報刊為免成為政治擂台，擔心專欄會被利用為拉票，特別將所有專欄暫停，而刁佬在別的專欄亦因此有一個月的休息時間，選舉完畢專欄會開返。

作為本地企業融資顧問，刁佬及其公司都必須持有證監會6號牌，經由刁佬工作室參與的收購合併交易及輔導上市公司亦不少，而每年工作室參與的刁均是市場上活躍的交易，假假地刁佬工作室都算係本地金融業的參與者及持份者。

不過企業融資顧問在立法會及其他的選舉中，證監會6號牌份持牌人及公司都係無票，而金融業的所有選票只集中在下列團體之中，這一安排的確令刁佬覺得匪夷所思，刁佬不想從政，亦對選舉無太大的興趣，不過當業界出現問題的確發現求救無門。

現時選舉委員會界別分組8的金融服務界中，參選資格必須為根據《證券及期貨條例》(第571章)獲發牌，並符合以下說明的團體：

i.有權在香港中資證券業協會有限公司的指明單位(即由該公司的主席所指明的理事會或董事會)表決；

ii.有權在香港證券學會有限公司的董事局表決；

iii.有權在證券商協會有限公司的董事局表決；

iv.有權在香港證券業協會有限公司的董事會表決；

v.有權在香港網上經紀協會有限公司的執行委員會表決；

vi.有權在香港專業財經分析及評論家協會有限公司的理事會表決；

vii.有權在香港證券及期貨專業總會的理事表決 ；或

viii.有權在 香港中資期貨業協會有限公司的董事會表決 ；

ix.或有權在金銀業貿易場的理監事會表決團體

香港是世界公認的頂級國際金融中心，金融服務界不止得證券及期貨。（資料圖片／盧翊銘攝）

隔行如隔山 代議士具足夠代表性?

基本上合乎以上資格的，都是證券及期貨經紀界前輩。對於以往只有証券行沒有投資銀行的年代也許合適，但現在香港已是國際三大金融中心之一，而金融服務界不止得證券及期貨，還有資產管理、自動化交易、融資借貸及刁佬本行的企業融資顧問等，失卻其他業務而選出的金融服務界代表，是否真的具代表性？隔行如隔山，單一界別代表能否代表其他業界人士的利益發聲？是否熟悉其他金融界別所面對的挑戰及困難？更難以了解熟悉其他金融界別的監管及法規，有效地作為政府與業界人士的橋樑？

金融界別就少林寺十八銅人一樣，每一項界別都其獨特性，每個界別的法規與行規亦不一樣，雖然都屬於金融界別但亦是隔行如隔山。以下為《證券及期貨條例》附表5訂明了十種類別的受証監會規管活動：

第1類 證券交易 (一般股票交易)

第2類 期貨合約交易 (一般期貨交易，比如恒生指數)

第3類 槓桿式外匯交易 (一般外匯交易，比如倫敦金)

第4類 就證券提供意見 (股票評論及意見)

第5類 就期貨合約提供意見 (期貨評論及意見)

第6類 就機構融資提供意見 (財務顧問業務)

第7類 提供自動化交易服務 (提供交易軟件及服務)

第8類 提供證券保證金融資(一般股票融資，即孖展融資 margin finance)

第9類 提供資產管理

第10類 提供信貸評級服務

，香港有42,003名證監會持牌人士，四項主流的業務為「1469牌」。(《奪命金》影片截圖)

截至2021年11月26日為止，香港有42,003名證監會持牌人士，四項主流的業務為：第1類證券交易、第4類就證券提供意見、第6類就機構融資提供意見及第9類提供資產管理，即行內俗稱的「1469牌」。

有很多人同時一人兼任多項活動，所以牌照總數比持牌人數還要多！ 第1類證券交易的代表，多數是從事經紀的朋友，有30,667名；第4類就證券提供意見，多數是分析員及同時兼任其他活動的朋友，佔18,656名；第6類就機構融資提供意見的代表，大部份就是擔任保薦人及企業財務顧問的刁佬，有6,311名；而第9類提供資產管理，大部份是基金經理即「Fund佬」，或佢地既助手，有12,669名。

雖然從事第一類活動的代表最多，但「469牌」加起來的代表，已超越第一類活動，如果選舉委員的金融服務界參選資格只局限於第一類活動的代表，似乎對其他從業員不公平及說不過去。而且近年交易所與証監會在上市及交易規則上有甚多的策新安排，沒有代議仕照顧的金融服務界弟兄姊妹只能逆來順受。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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