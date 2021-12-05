與刁民圍爐　回憶做車主「曲折史」　返中環泊車尖東｜刁佬

話說一班「刁民」定期係刁佬工作室圍埋吹水，有兄弟進入戀愛的墳墓，由於男士佔多數，講講下自然會講到車。好多女士唔明點解男人咁鍾意車，正如男人都唔明點解女人為袋瘋狂。幾多男士細個喜歡玩具車，大個做了富豪發達要設廠造車，可見到男人對車的愛真係從一而終。

車夢目標 私人空間為實

雖然香港交通方便，但車就好似一個移動行宮。除咗係代步工具，仲可以放好多嘢，揸車時聽下歌，得閒去兜下風，平時可能要行幾個鐘先上到山，揸車眨眼間就到，揸住軚盤操縱的不止是方向，而是一個私人空間。在駕駛時，未必個個做到《頭文字D》「藤原境界」的人車合一，但都能感受到車的性能與人的感覺意識合而為一。

刁佬大學時代因為生活所迫，一直都係正職長散（長期散工是也），副業先至像大學生。一個健康正常的大學生口喺兼職賺到少少錢與中年男人一樣，身痕！男人既浪漫遠不止於豆腐火腩飯，仲有帶來自由及女友的錢七。 一個窮Ｌ學生要靠補習兼職為生仲敢去諗買車，可以證明後生先至可噤浪漫。

不過買車容易，一部二手思域當年幾千蚊有交易，可惜泊車費先至一巴打醒刁佬。 一個學校附近的屋邨車位索價千八元，雖然刁佬好多份兼職，但千八蚊差不多是刁佬一個月的可支配洗費，一升级為有車人士刁佬就會遁入「亡我之境」，因為無錢餓死，自然「亡我」，亦因如此廿歲時的買車夢。

《頭文字D》藤原拓海由周杰倫飾演，是男人愛車的極致。（《頭文字D》劇照）

刁佬第一架車由來

刁佬唔係一個半途而癈嘅人，係邊到跌倒就係邊到爬返起身，買車夢由畢業出身工作起就從未放棄過！不過一等再等，還完 Grant Loan，買咗保險並且有家用比老媽子之後先再戰買車夢。「男人可以唔記得第一個女朋友，但一定會記得第一架車。」刁民們打蛇隨棍上問落去，當然唔係關心刁佬第一個女朋友，只想知道刁佬等了又等到底買咗邊款車？

話說當年刁佬已經三十幾歲，已係內地企業香港分部的小主管，因為辦公室得幾個人，所以刁佬理所當然成為香港人的大佬。每間內地企業都有車比高管用，公司幾部車就係有部Toyota冇人用，作為公司的陀地大佬，用一部剩餘物資非常正常又合理，就係咁Toyota成為刁佬第一架座騎。

刁佬中環返工，但當年揸車，卻寧願每日泊尖東。﹙資料圖片﹚

為追夢可以去到幾盡？

當年公司係中環，但尖東就唔知點解有幾個車位，今時今日的尖東有Rosewood，K11 Mesua，與刁佬初出茅籚時大有不同，當時的尖東是不夜城，大家睇下父母到尖東懷愐拍拖的神情，或者可領略到。而刁佬當年的車位就正係尖東的中國城旁邊，地點非常架勢，因為中國城係當時天字第一號的夜總會，幾多老闆係度夜夜笙歌，泊住架介乎於小型貨車同七人車之間的Toyota，仲架勢！

刁佬返工返中環，三十幾歲仔有車揸，寧願每日泊係尖東，自己坐隧巴駁腳返工。跟住刁民們笑住問：「哦，外表咁老實的座騎有無溝到女呀？」刁佬只可坦白：「啲女見到你揸架噤既車，然後就話介紹姐姐同姨姨俾你識。除非打仗同走難，家庭車只歡迎家庭成員，溝女都係揸返浪漫既跑車及房車啦！」

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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