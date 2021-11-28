張老闆救殼成功　「918」兩年提升收入至兩億　魔鬼在細節｜刁佬

上回講到上市公司要破「13.24」這地獄，沒有 (i) 1億港元以上收入; (i) 1,000萬港元以上利潤；及 (iii) 健康的現金流，一切免談。「918」在張老闆入主前，其來自服裝銷售的半年收入只有卑微的43萬港元，如要成功，他要有能力為公司創造200倍的收入增長才成。

事實是他做到了，而且還做突。「918」於18/19年度的收入是反地心吸力的9,000萬港元，上年還及不上隔壁茶記，今年總算配稱「上市公司」。去到19/20年度， 收入更超越2億港元，純利近1,000萬港元，難怪去到2020年尾，聯交所便同意「918」復牌了。

「918」復牌靠服裝生意

對於這兩年業績的強勢回歸，公司年報歸因其三大主要市場同時發力，包括香港市場 （通過其「ACCAPI」及「Super X」品場）、非洲市場（主要出售布料蠟染布）及澳洲市場（主要出售給一間名為「Oxford Shop Pty Ltd」的連鎖店）。對於十萬八千里外的非洲和澳洲市場，刁佬就不多說了，但對於香港市場，刁佬問了刁鳯這兩個牌子是否受歡迎，刁鳯只說：「中學時代都多人用Super X袋裝運動衫。」那ACCAPI呢? 刁鳯只報了一輪招牌式「蠟筆小新」笑聲，便又飄走了。

我們常聽人說：「甚麼也可以假，但數字不會假。」這句說話有參考性，但不完全對，因為真要做假，數字都可以假，只是這「美術勞作」相對難做，因為容易穿崩，要做得好，成本很高。上回都講過，私人公司還易辦，上市公司層面，就假極有個譜。

損益表穿崩位通常在稅項和應收賬。（視覺中國）

魔鬼在細節 「街數」佔收入一半

我們不妨拿「918」的18/19及19/20兩年財務數據來學術研究一下。對於P&L（損益表），刁佬通常先看兩粒數，一是交多少稅？二是有多少街數（應收賬）？穿崩位通常在這裏。

稅款，最忌不合理的少，如果賺一千萬才交兩萬元稅，這會計師可以拖出去斬了。「918」於19/20年度稅前賺1,200萬，交約140萬稅，計及一般稅務優惠，合理。

再看街數，當年收入2.1億港元，但應收賬卻有1.1億港元，佔收入五成。做生意，哪理你月球火星都有「柯打」，收到錢那一刻才算真。現在街數佔收入五成，即出了貨要等半年才收到錢，現金卻又只有相對少的約1,200萬港元，這處值得探討一下。果然審計師（鄭鄭會計師事務所有限公司）就在獨立核數師報告中把「貿易應收款項減值評估」定性為關鍵審核事項（Key Audit Matter）。相信大家都知道，核數師報告貴在精簡，一句「True and Fair」收工就最好，現在平白無事添多兩筆，難免予人想像空間。

成功過骨 大團圓結局

但這些都是小問題，有時白雪公主也不能太完美，太完美就不自然了。反正高手雲集的聯交所審閱案情後都滿意收貨，讓「918」於20年12月成功拆釘復牌，絶對是大團圓結局。如果是TVB的劇，現在可以去後花園BBQ了。

講到這裏，刁佬一連七集重溫「918」浴火重生的系列文就去到尾聲。今次刁佬選擇了「章回小說」形式來介紹聯交所兩大殺殼武器（風火輪「14.06B」與流星鎚「13.24」），只因刁佬有感資本市場本身就是一個江湖，老闆們食客三千，經手的生意閒閒地都億億聲，身處環境又風高浪急，或多或少都有種江湖氣。資本市場引人入勝，除了錢之外，或者就是當中人物的江湖氣概，及他們流下的種種傳奇韻事。不知大家又喜不喜歡聽刁佬講這些「江湖人江湖事」呢？不妨留這話我知。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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