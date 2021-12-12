聯儲放鷹與否　通脹成關鍵　美股上竄下跳料聖誕行情有戲｜伽羅華

美股最近有個新花朵「猴市」，當11月通脹率創近40年以來新高，市場無懼下周（14至15日）FOMC貨幣政策會議會落實收緊加大收水決定，美股三大指數照升，標指更創新高，而早前令市場擔憂的新冠變種病毒Omicron，也被人拋到九霄之外，全周美股創今年二月以來最大單周升幅，似乎聖誕行情仍真有戲。

美國11月通脹錄6.8%，較10月再升0.6個百分點，不包括較波動的食品和能源類的核心CP按年升4.9%，較10月再升0.3個百分點，情況需令人關注，但未至要減持美股的地步。通脹最重要的推手，是佔CPI比重三分一的住屋類別，按年升3.9%；其次是新車（按年升11.1%）及舊車（按年升31.4%）價格，能源類別價格按年則升33.3%。其中令美國車主最痛的汽油價格，按年升近六成，天然氣價格按年升58.1%，是過去數月推動通脹急升的元凶。

單論數據，美國樓市升勢之急已媲美2007年次按危機的時期，S&P/Case-Shiller美國房價指數（HPI）自今年3月升13.2%，並創2005年以來高位後，房價開始遠遠拋離通脹升幅，至9月升幅才由8月高位19.9%稍為回軟至19.5%。然而，單憑樓價升勢是否可以斷定美國樓市將現大調整。

樓價負擔能力優於次按時

標普今年10月底發表的報告估計，美國整體房價被高估5%，但不認為急升的樓市會突然大跌。以美國樓價與居民收入之比為例，2005年第三季為11.2倍，2020年第三季為8.7倍，這是美國樓價健康水平的重要指標之一，即使計入房價今年平均升幅，美國人負擔樓價的能力仍有餘裕，再看2005年全美獨立式洋房有170萬間，去年底只有100萬間，當年介乎25至44歲的人口為8,250萬，去年則為8,880萬，這部分人口是美國樓市的主力買家，好明顯市場供需出現潛在失衡，相信是過去一年樓價升勢急勁的原因。

在通脹向上的推手中，新舊汽車價格的升勢較難預測，但能源價格升勢似乎有機會受控，截至12月10日全美汽油平均價每公升0.982美元，已經低於11月1日每公升0.99美元的高位，氣價亦從11月高位回落，最關鍵的是油組+（連俄羅斯）維持明年1月每日增產40萬桶的決定，可以預計明年首季全球石油處於輕微供過於求，紐約油價應有一段時間低於每桶75美元，即使未來通脹輕微突破7%，亦應屬受控水平。

美聯儲主席鮑威爾（美聯社資料圖片）

自從聯儲局主席鮑威爾改口風，承認通脹不再是早前預計的暫時性（transitory），對通脹的定性成為美國利率走向的重中之重，市場並出現涇渭分明的鷹鴿兩派。

鷹鴿爭拗通脹持續性 市場憂加息重蹈2018覆轍

鴿派稱高通脹屬於暫時性現象，代表性人物是Economic Policy Institute的特聘研究員Lawrence Mishel，他說暫時性並不一定是兩個月，有可能是一年，但認為未來五年每年通脹介乎4或5%是不可能發生的事。鷹派則指高通脹已經來襲，大旗手有前財長薩默斯，他認為鮑威爾應向市場暗示明年加息4次，以彰顯該局管控通脹的決心，目前市場已消化明年2次加息的不利影響，但加息4次肯定嚇破市場的弱小心靈。

鮑威爾曾聲稱，周五的通脹數字是下周聯儲局政策會議決定加快「收水」的重要考慮，加快收水其實不足懼，冒進式加息才是市場最大隱憂。

若大家不會善忘的話，2018年是美聯儲一年內能多次加息的最後一次，當時美國處於有記錄以來最長的經濟擴張期，但到了2019年情況出現逆轉，政策制定者開始擔心經濟衰退的風險，聯儲局不但沒有進一步加息，而是實施了三次所謂的「先發制人」降息，以避免經濟衰退，接著便出現新冠疫情。

2018年加息期草草收場的情境仍歷歷在目，不少金融機構都認為2024年底前聯邦基金利率只會低於1.25%，即未來三年美國僅會加息4次，而且每次加息25個點子，除非鮑主席在下周政策會議刻意放鷹，否則美股的聖誕行情仍有很大機會。

電動車龍頭Tesla掌舵人馬斯克近日在推特問有關他辭去公司職務的意見。（資料圖片）

馬斯克話辭職 冷笑話有人當真嗎？

過去一周，美股收復變種病毒Omicron爆發以來的失地，初步資料顯示Omicron致命率不高，殺傷力近似稍強的流感，這類輕度但傳染性高的病毒意味「清零」政策根本不可行，美股擺脫對Omicron的無謂擔憂，道指收報35970，升4%，創3月以來最大單周升幅；納指報15630，升3.6%，標指報4712，升3.8%，並向美股大好友Tom Lee的4800點年底目標進發。

值得一提，云云個股中，電動車龍頭Tesla表現斯人獨憔悴，上周五一度失守1,000美元，低見982美元，收市報1,017.03美元，升1.3%，跌價的原因可能是掌舵人馬斯克Elon Musk繼續減持股票，也有可能因他在推特問有關他辭去公司職務的意見，當然這是一個冷笑話，但持有Tesla的投資者真的不會笑得出，有可能以走貨回應。

自11月8日以來，Musk共出售約1,103萬股股票，價值約118.2億美元，若真如他所言有意沽售一成Tesla股份，即相當於1,700萬股，Tesla股價將有一段時間徘徊1,000美元水平。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華