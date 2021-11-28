變種病毒或是催化劑　真正問題恐在消費　阿里一劫應避開｜鄭昆侖

執筆之際，全球市場對於最新的南非COVID-19病毒變種株（B. 1.1.529）十分敏感。不只是全球股票市場，即便是商品市場以至虛擬貨幣在11月26日也出現單日大幅波動。恒指全日下跌2.67%，收報24080.5點。S&P 500指數下跌2.27%，收報4594.6點。Bitcoin亦下跌9%至53700美元的水平，這亦暗示虛擬貨幣亦沒有所謂的避險功用。

南非新冠病毒變種株因素 或只是催化劑

事實上，病毒不斷出現變種並非甚麼的新事情。重點仍是現有的疫苗以及抗病毒藥物能否控制重症以及入院的情況。更重要的事情應該是最新的病毒變種株是否只是推低大市的催化劑。如果全球經濟活動以至企業盈利是因為某些地區的放緩步伐而轉弱，這個反而值得去關注。

那當然，我們亦不妨觀察多一個星期去了解市場真正的想法。如果只是病毒問題，那麼航空以及旅遊股份會跑輸。實體零售以及商業物業等恢復通關概念版塊也未必會發展得很順利。

周大福上半年收入增長速度正在放緩。（資料圖片）

如果這並不是疫情問題，而是某些地區的消費能力問題，那麼投資的想法可能又會完全不同。舉例說，近期周大福（1929）公佈22財年上半年業績之後股價明顯轉弱，原因包括毛利率受壓，以及收入增長速度正在放緩。周大福最新報14.68港元，亦明顯低於11月23日的17.02港元水平。

有人可能會認為周大福是中港恢復通關的概念股，但是這種想法未必合理。原因是周大福近幾年的主要盈利貢獻來自中國內地市場，因此中港兩地的通關情況沒有影響力。

另一個值得關注的因素是歐美利率正常化會否令某些行業版塊受惠，同時間又令某些版塊受累。舉例說，國際銀行股理應是歐美利率正常化的受惠者。我們不妨觀察一下相關的股票趨勢。

口是心非往往是市場的潛規則。亦因如此，投資者的責任是自行去進行解讀。如果談到對於投資者有用的事情，那麼針對人性心理以及歷史週期的解讀應該是很重要的。

阿里巴巴的警號早已響起，去年10月見頂後至今回落至129.1元創新低。（資料圖片）

買阿里股票輸錢原因 懶理市場去年初已發出警號

近日有海外財經傳媒指出香港投資者（包括MPF投資者）亦因為阿里巴巴（9988）在2020年9月份被納入恒生指數因素而蒙受損失。

再者，近日有報道指出中國當局將於明年 3 月 1 日起把「掃碼支付」納入監管，騰訊（0700）旗下的微信以及阿里巴巴旗下的支付寶等個人收款碼不能用於經營性服務。

事實上，近12個月阿里巴巴所面對的政策收緊壓力亦很大。如果談到阿里巴巴的不利投資是否可以一早避開，答案其實是肯定的。

正如幾個月前筆者曾經所寫，阿里巴巴的股價早在2020年10月23日便見了頂（當日股價：298港元）。之後，股價一直向下。最新的股價水平僅為129.1港元。

作為一個對比, 騰訊在2020年10月23日的股價為561.5港元。股價在2021年2月11日才見頂（757港元），而最新的股價水平為463.4港元。相比之下，阿里巴巴的股價領先同業率先向下，亦可以算是一隻領跌股。領跌股通常涉及異常不利的基本面因素，因此率先遭部份投資者拋售。換句話說，只要願意用心去留意市場的警號，投資者應該可以在較為理想的時機抽身而去。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師