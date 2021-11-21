金融圈職場事　中年最怕「被辭職」　OPPA大叔經驗談｜知薇

身在職場，尤其是金融圈，很多人心裏都有個時鐘，滴滴嗒嗒不停轉動。大多數時候，人們選擇視而不見、聽而不聞；偶爾，心中會升起一陣惶恐，不知鐘何時會嘎然而止、不再轉動。這停轉，就是中年圈內人最怕的「被辭職」和「被退休」。近期，知薇身邊的兩個例子，發人深省。

投行打滾廿年突遭退出 三大職涯總括

貌似韓國歐巴的S先生，美國常春藤名校畢業，摸爬滾打投行和buyside界近20年，最近卻突然由於部門重組和遭遇權鬥排擠而「被辭職」了。與知薇回顧自己職業生涯時，歐巴S總結了幾點經驗教訓。

中年金融圈內人，最怕的就是「被辭職」和「被退休」。（《半澤直樹》劇照）

一是在亞洲（尤其香港）混金融投資圈，只會英文（尤其不會中文）太吃虧，很多機會輪不到，許多人脈搭不上。二是早結婚生子有助規避中年職場危機的打擊，畢竟仔大女大，再硬著頭皮熬多幾年就能鬆口氣出身了。三是擇偶須慎重，青春飛揚時你儂我儂，待關係成熟穩定，若伴侶缺乏社會經驗而不理解職場複雜，沒有收入卻有不切實際高的期望值，而自己遭遇職場「滑鐵盧」時，當事人要面對的經濟和精神壓力就雙重大。歐巴S在高壓下，只能疲於奔命，急著找下家，沒時間空間理清思路、規劃未來。

金融職場30載 「被辭職」後心路歷程

濃濃倫敦音的大叔C先生，服務一家跨國金融機構30餘載，本以為自己會效忠一間公司至正式退休，不曾想，最近也在公司團隊重組和內鬥風暴中成了犧牲品。C大叔誠懇的告訴知薇，剛接到信時，他經歷了從震驚、抗拒、憤怒、到傷心的情緒漩渦，一心只想立刻找到新工作。

但當他靜下來，面對和處理好情緒後，他才看到這是人生的一個禮物，給他機會慢下來，陪伴年幼的子女和幫手忙碌的妻子——他們在不停長大和老去，時光將一去不復返；這也給他機會，與朋友、舊同事、行業夥伴敘舊請教和切磋，有條不紊地分析篩選最適合自己的下一步。C大叔的優點是EQ高，深思熟慮，有智慧遠見，人脈豐富深廣，配合他豐厚的pension和多年積累的投資組合，進可攻退可守。難怪C大叔氣定神閒，高瞻遠矚，可以謀定而後動。

大叔C先生，服務一家跨國金融機構30餘載遭「被辭職」，從震驚、抗拒、憤怒、到傷心的情緒漩渦後，他才看到這是人生的一個禮物。（《大叔的愛》劇照）

忌墨守成規 靈活應萬變

知薇記得某資深CFO分享的職業生涯建議：「不要超過5年做同一份工作，否則你可能只是在低效重復、浪費時間。」 更進一步，知薇敬重的某前老闆說過：「每時每刻，你都要準備好做下份工。」 的確，所謂job security（工作保障）並不真實存在，不過是安撫人心的好聽說辭或麻醉恐懼的一廂情願。20多年前內地的下崗潮如是，今日疫情下的失業潮亦如是。

既然可能隨時被工作拋棄，我們唯一可以把握的，只有不斷積累升級的知識技能、與日俱增的人脈網絡、日進鬥金的投資組合、隨時轉換軌道、甚至拓展多重職業（Slash）的能力——知薇稱這種靈活變通為職業抗逆能力（Career Grit），它在如今數碼化瞬息萬變的時代，更加適用和關鍵。面對人工智能（AI）、元宇宙（Metaverse）、物聯網（IoT）、虛擬貨幣（Crypto Currency）等層出不窮的新生事物概念的湧現，新機遇很多，新挑戰也不少，「今日不知明日事」是常態。

職場人，在自身專業領域積累深厚經驗和有專注度是美德操守，但若因此抱著「做好這份工」就萬事大吉和一份工到退休的想法，恐怕失望受傷和「被退休」是遲早的事。與讀者共勉，願你我都能在享受本職工作帶來的成長和成就感的同時，做一條機敏的職場變色龍和百足多爪的人間八爪魚，任職業生涯風雲變幻、陰晴難測，我們都隨時準備好了。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。