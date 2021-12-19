從恒指高低波幅8000點迷思　看港股跌夠未｜伽羅華

本欄早前稱港股見兩萬二並非痴人說夢時，有金融界友人指筆者對港股的展望太過樂觀，擔心兩萬一、甚至兩萬關都可能見到，迄今港股已經是全球表現最差的主要市場，今年高低位波幅超過8,000點，若然年內再跌1,000點，港股便打破2018年的高低波幅紀綠8,943點，究竟港股表現為何如此不濟?

港股一向有「提款機」的美譽，說美譽是因為股市最重要的功能從來都是讓大戶有「割韭菜」的機會，若不幸讓人割了韭菜，只能說你的戶口不夠大，所以，香港能成為金融中心，作為最重要融資渠道的港股值得記一大功。

翻查過去10年港股#的高低波幅紀綠，一年內高低波幅超過8,000點的有2011年、2015年、2017年、2018年、2020年及今年共六年，以今年兩萬七點為中位數的港股，比例計是不低，而且背靠全球最大的新興市場中國，港股的波動性亦是其吸引之處，過去兩年，港交所從股票收入所得，有兩成或以上來自衍生工具的收入，這8,000點波幅養活在港搵食的中外金融界，如果8,000點波幅是上落市，金融界自然無任歡迎，但現時港股似乎已跌進螺旋式的黑洞，想翻身卻未有期。

翻查過去10年港股#的高低波幅紀綠，一年內高低波幅超過8,000點的有2011年、2015年、2017年、2018年、2020年及今年共六年。（資料圖片）

十年逾半波幅逾8000點 衍生品養活金融界

隨着今年已屆尾聲，中美金融市場似乎再重蹈2018年的覆轍。當年恒指於1月29日創下歷史高位33,484點，10月底跌至24,540點低位，高低波幅達8,943點的紀綠，同年10月底美股則創新高，道指直撲兩萬七關，並且被時任總統的特朗普視為政績之一。

2018年是美國政府對中國開始變臉的一年， 6月15日，美國宣佈對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅，為中美貿戰打響第一槍，聯儲局同一年加息三次，揭開虎頭蛇尾的收水序幕，中國政府當年3月趁騰訊大股東配股集資770億元後，開始對遊戲行業重手監管，例如暫停網絡遊戲版號的審批，所有新網遊無法商業化，騰訊首當其衝，股價急轉直下，由當年3月23日業績公布日收市462.6元起，一直殺跌至同年10月底以252.2元收市，累跌四成五。

若將上述事件與今年比較，情節何其相似且有過之，單憑表面證供已可判港股未跌夠，差在未列入D.B.A.。

今年2月港股曾見31,183點的高位，市場憧憬美國拜登政府上台後，中美關係就算不能重回蜜月期，亦應較特朗普時期的緊張氣氛有所緩解，但事與願違，中美抗衡勢態演變至中國力敵美、歐、英、澳、日、印及加等國。在貨幣政策上，今次聯儲局只是事先張揚明年會加息三次，但美國聯儲局確實舉起了緊縮政策的大旗，而且美國放水的外溢性強，所以收水首當其衝的都不是美股本身，而是海外市場。

今年2月港股曾見31,183點的高位。（資料圖片）

今年與2018年政經情境出奇相似 且有過之

同樣要命的，是中國今年加大了監管政策力度，在領導人事無巨細、事必恭親下，今次重創的對象已不單是2018年的遊戲行業，除了騰訊在配股籌資逾千億後股價累跌四成四外，阿里巴巴、美團、京東及小米亦表現疲弱，強監管的觸鬚猶如水銀瀉地、無孔不入，衝擊遍及幾乎各個行業，例如平台經濟、教培、內房、金融、能源資源、高耗能重工業、港口及傳媒等等，加上明年北京冬奧關係，華北大部分地區為創造一片藍天，中國經濟有三個月處於休克狀態。

目前市場關注的是內房高槓桿的情況仍未獲有效緩解，焦點已不在恒大及佳兆業，最新波及的是被視為財政穩定、與三條紅線不沾邊的上海世茂。若然監管機構處理不當，將對整個房地產行業構成傳染性風險，最後是新冠疫情反覆，下半年變種病毒Delta及Omicron相繼出現，最不可思議的是，一個染疫個案隨時要封禁一個城市的不理性「清零」政策，對經濟影響屬災難性，可以說，就算最樂觀的港股投資者，亦暫時看不到港股有多大的上升空間，亦對股市的融資功能感到失望。

美國放水的外溢性強，所以收水首當其衝的都不是美股本身，而是海外市場。（資料圖片）

美股馬騮市 投資人賭5億港元博聖誕行情

港股斯人獨憔悴，但隨着聯儲局由鴿轉鷹，以圖管控高通脹惡化，美股那邊廂果真如馬騮市，在這樣過山車市況下，居然有投資者敢火中取栗，博聖誕行情的到來。

上周聯儲局主席鮑威爾盡顯鷹派本色，一方面落實加倍購債規模至每月300億美元，又規劃未來三年的加息時間表，即2022至24年分別加息3、3及2次，但鮑亦不忘安撫投資者，說當地經濟基調良好，需求強勁。要留意的是，鮑主席及Lael Brainard副主席的任名仍要待美國國會明年1月確認，所以，一向處事靈活的鮑威爾揚言未來三年（2022至24年）要加息8次，暫時只能說是向兩黨議員交底，這遠較金融機構所預期的4次加息實在太鷹了，難怪上周美股上窜下跳。

在聯儲局上周二舉行貨幣政策會議前，一位投資人押注6,500萬美元（約5.07億元）博美股反彈，他購入大約2萬份與標指掛勾的看漲價差（call spreads），出售以4,750點執行價的看漲期權，所得購入以4,650點執行價的看漲期權，交易於聖誕假期前到期，斥如此巨資購入超短期的期權交易，需要大心臟才能做到，上周四標指盤中高位為4,731點，似乎該投資者已袋袋平安。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華