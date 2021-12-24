騰訊突向股東派京東股份作股息　誰是最大贏家？｜伍禮賢

騰訊控股（0700）本周公布以實物形式派發其持有的大部分京東集團（9618）股份，作為對騰訊股東的特別派息。相關消息出來之後，騰訊及京東的股價表現大相徑庭。那麼從這筆交易的各方利益而言，背後是否存在最終贏家？

由騰訊配售京東股份或要折讓價才成事

首先，騰訊本輪操作，在實質上等於變相減持，這對於京東集團而言，影響肯定偏向於負面。雖然騰訊對京東的減持對京東在實質業務上未必帶來太大影響，但若騰訊繼續作為京東最大股東，對京東而言，無論是在品牌效應，或者將來業務合作的潛在協同效應上，均打了折扣。而京東股價的下跌，則是對京東股東亦帶來損失。可能會有投資者好奇，為什麼騰訊不直接在二級市場上對京東作出一次性的股份配售，再將配售所得以現金方式派發給現有股東，而是採用實物派發的形式？

筆者認為，這兩種操作的模式雖然相近，但是如果騰訊在市場上一次性配售一成多京東股份，有機會需要在配售價格上作出較大的折讓，同時可能對京東的股價帶來更大的波動。而騰訊將京東股份分派給股東，不同股東對其持有的京東股份會由不同的操作考慮，即使選擇出售，亦有機會選擇在不同時間賣出，從而緩衝對京東股價帶來的衝擊。

第二，本輪操作對於騰訊而言，它亦不是贏家。有市場觀點認為，這次實物分派京東，或與內地對行業的壟斷監管有關。這裡且不論背後的原因是什麼，對於騰訊而言，將其所持有的投資收益，分派給股東，對企業而言是將其資本權益從企業層面轉讓給股東層面。從投資角度來看，騰訊前期成功作出了較高回報的一項投資，但是相關收益卻轉讓給騰訊股東。

騰訊股東日後或可享有其他投資升幅

撰文及此，相信大家均會猜到這次交易的大贏家，乃持有騰訊的股東。可能會由投資者認為，本次交易除了導致騰訊股價出現升幅外，持有騰訊的投資者未必會有太大其他得益，始終投資者獲得實物分派之後，騰訊股價亦會出現除淨以反映上述因素。惟筆者認為，本輪騰訊對京東的實質減持，除了讓股東享受騰訊前期投資收益外，亦有機會在未來分享騰訊對其他上市企業的投資收益。作為內地一家超級風投企業，騰訊目前仍持有美團、拼多多、快手、嗶哩嗶哩等大型上市企業股權，一旦其繼續選擇對投資項目作出套現，必將有助於縮窄股份市值與賬面利潤的差距，這種憧憬亦會對騰訊的股價帶來支持。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份