來自火星的地球首富　「三無」馬斯克　2021年大豐收｜伽羅華

無論從知名度及身家進帳，2021年可謂馬斯克（Elon Musk）大豐收的一年。作為全球首富，家事、國事以至天下事都與他有關，聯合國點名要敲這位老哥的竹槓，希望他協助解決糧食問題。無他，去年底他沽出近一成電動車龍頭Tesla的股票，套現超過160億美元，亦交出人類史上最大一筆稅款逾110億美元。

馬斯克幫Tesla打工，一無薪水，二無花紅，三無津貼，不像某些公司的領導，連洗頭、理髮及整容手術的支出都入公司數，美其名是確保公司的健康形象。他唯一的收入是於2012年獲Tesla批出一項股權激勵機制，只要他完成10個生產及市值雙指標中每一組指標，便可獲相當0.5%股份的認購權，行使價每股6.24美元，完成10個雙指標，就可行使購股權，認購約5%Tesla股份，這十大指標原被喻為「不可能完成任務」，卻被馬斯克於2017年不經意地完成了9個，讓他取得了相當4.5%股份的購股權。

馬斯克幫Tesla打工，一無薪水，二無花紅，三無津貼，但最終仍大賺。 （GettyImages）

人工花紅津貼全無 購股權一注獨贏

這批購股權於2022年首季到期，隨後他在今年11月初一次行禮如儀的推特調查中，逾半網友支持他沽貨一成交稅，馬斯克開始拋售Tesla，股價最低曾跌破900美元關，估計他手上仍有100萬股Tesla可沽，現時股價周五重回1,000美元上，收報1,056.78美元。

過去一個月，Tesla每日交投介乎2,400萬至3,200萬股，股價在900美元至1,100美元波動，以中間價1,000美元計，日均成交280億美元（約2,180億港元），沽壓沉重難以想像，單單一隻股份的成交額便大過整個台股或港股市場，但無論老馬拋售幾多股，市場都有游資接貨。

成為有錢人，首要是懂得合法避稅，老馬的宿敵Jeff Bezos、微軟創辦人蓋茨及股神巴菲特都是以不同形式避稅，中國富豪的避稅方式更臻化境，由演藝界的陰陽合同、假貿易、虛高投資及內保外貸等手法進行走資，因為只有將資產轉移海外，才能確保規避所有稅費。

美國超級富豪，如微軟創辦人蓋茨及股神巴菲特都是以不同形式避稅。（AFP）

稅務最大化 100美元交54美元稅

為了達到國家領導人倡議的「共同富裕」，近月國家稅務總局進行全國性追稅行動，大家方知中國有錢人原來多如牛毛，當這些富豪們糾結地回饋社會之際，馬斯克卻從未想過避稅，反而刻意將稅務最大化。

當馬斯克在推特說要沽貨一成時，已有財務專家建議他直接將購股權折價沽售，以減輕稅負，因為馬斯克的個人所得稅以最高累進稅率37%繳付，今年9月美國國會剛通過將個人所得稅最高稅率上調至39.6%，所以馬斯克一旦行使了認股權，便只有早沽貨早交稅，加上這批認股權批出的時間，Tesla仍未將總部搬往德州，馬斯克個人需要繳交額外13.3%的加州稅，另3.8%投資稅，即是個人收入每賺100美元，便繳交約54美元稅款。

馬斯克一直努力構建人類現代文明的重要部分，包括助人星際旅行。﹙YT@Inspiration4）

老馬表面身無長物 被揭低調過富豪生活

馬斯克躋身頂級富豪時，的確處處顯露他與眾不同，他身無太多現金及不動產，當要用錢時，便拿Tesla或火箭發射商SpaceX等持股向銀行典當，他年中無休，在工作間過著修道院式生活，經常在德州Austin廠房打地舖，當然這些趣聞不是常態性，但《華爾街日報》好認真追踪調查，發現馬斯克一年某些時間借住當年Paypal合作夥伴的豪宅，而非只住500呎小屋，暗示這位富豪有時是過著富豪的生活。

作為另類富豪，馬斯克相信外太空有其他生物存在，甚至可能已潛伏地球，若地球出現危機，有需要殖民火星（100萬人），確保人類文明不易中斷，聽下去以為是Marvel的動漫英雄豪言保衞地球的壯語。與另一位姓馬的馬雲一樣，馬克斯被指是火星人，他也沒有認真否認，若非如此，為何他如此熱中開發星際旅行，他研發的Starship星艦，將是人類史上最高效、最平及最先進的太空載具，能載重最多150噸及100人，整個火箭重量超過千噸。對於他這類疑似外星人的物體，財富概念自然異於地球人。

香港首富李嘉誠曾說過：「富貴如浮雲」，這話顯示他對財富的態度，但真要視富貴如浮雲，在現實世界未必人人做得到，反是馬斯克一直努力構建人類現代文明的重要部分，至少現階段來說，馬斯克並不將累積財富視為人生最重要目標，若細列清單，馬斯克旗下公司都走在時代尖端，Tesla開發綠色的運輸工具，SpaceX助人星際旅行，Starlink解決全球網絡覆蓋，減低資訊社會不公平情況，Neuralink更神奇，研發人類神經的再復功能，單單一個項目成功，便已對人類締造極大福祉。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。