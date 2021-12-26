世代效應成牛市推手　大好友料明年標指再創新峰｜伽羅華

當11月份通脹創40年高位，迫使聯儲局的貨幣政策由鴿急轉鷹，南非又突然爆發新冠變種病毒Omicron，美股立時陷入風雨飄搖的境地，12月納指一度跌至距歷史高位低7%，跌幅在近兩年大升市中罕見，正當大家擔心聖誕行情玩完，只見美股大好友Thomas Lee氣定神閒，仍維持今年標指4700點的目標價。

Thomas Lee是Fundstrat Global Advisors的執行合夥人兼研究主管，與夥伴於2014年自立門戶前，曾任職摩根大通15年，其中7年為該行首席股票策略師，他在華爾街擁有逾25年的研究經驗，經常接受財媒訪問及出席演講論壇，有留意美股動向的投資者，對這位研究界紅人應不會陌生。

上周四（23日）標指終重返4700點區間，升0.62%以4725點的新高收市，連升三日，收復Omicron爆發以來的全部失地，道指收35950點，升0.55%，納指收15,653，升0.55%，為今年聖誕行情完美收官。

展望明年，Lee料標指將再創新高，並給出5100點目標價，預計表現最佳的三大板塊分別是能源、醫療及大型科技股。能源股也是他今年首選板塊之一，今年能源股SPDR（XLE）累升45%，當2020年能源股暴跌至蔗渣價時，他曾以經濟如何不濟，直言世界也不會回到使用鯨魚油的年代，料油價與油股今年升勢停不了，他估計明年升幅將與醫療股看齊。

Thomas Lee說，雖然明年全球經濟仍受疫情困擾，但Omicron致命率不高，參考過往美股在中期選舉年表現，料明年上半年美股走勢橫行，要待下半年才會出現典型的牛市，但明年標指創新高的過程不會如今年逾兩成升幅般順利。

Thomas Lee預料明年下半年，美股將出現典型牛市走勢。（資料圖片）

疫情影響上半年橫行 下半年牛市現真身

研究可以是科學，但更像一門藝術。策略大師從海量數據的噪音找出有價值的訊息，研究經濟指標背後的含義，並由此為客戶制定長線投資策略，這包括找出這些指標變化與股市走向的關連性，那怕兩者因果關係並不明顯。儘近年這類定量研究已逐步交由AI軟件處理，但有些洞察力的預測是很難從電腦得出。

Thomas Lee經常倡議世代效應（cohort effect）理論。他觀察到地區經濟和市場主要由20至40歲崛起一代的消費者推動，如果你是40至60歲之間，你可能會投資，但個人消費、投資卻漸趨審慎，再不會如年青一代進取衝動，至少不會大額透支消費、孖展買股票及虛擬幣。

Thomas Lee根據自己創制的模型，由1900年以來的牛市周期，與一代人數目達到高峰的年份（每一代出世年份可以橫跨近20年）作出比較，這裏每一代人均是將經濟推動至巔峰的主力。

每個世代人數達到高峰時，可成為經濟推動力。（資料圖片）

17年牛市有可能 經濟頂峰後小心熊市來襲

戰後出世的一代人在1974年將經濟推到頂峰，嬰兒潮世代是指1946至1964年間出世，他們在1999年將經濟推到頂峰，接著是X世代，約1965至1980年間出世，經濟高峰在2008年，隨着千禧一代在2038年進入其消費力的高度，他認為長達17年的美股牛市是有可能的，因這一代人將在40多歲時達到其人生收入的高點，所以，若美股牛氣持續至2029年，他絕對不感意外。

心水清的人可能已留意的是，當那一代人將經濟推至頂峰，熊市來襲便可能成為大概率事件，例如1974年的石油危機、2000年科網爆破、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情下的全球股災。

這一套世代效應的理論與新興國家的人口紅利如出一轍，前者對美國以至全球股市表現有關，後者對勞力密集產業的中國及印度的作用更形密切，今年5月姍姍來遲的中國人口普查報告，被英國《金融時報》事先張揚，中國人口將出現50年來的首次下滑，雖然政府隨後公布2020年人口仍達14.1億之數，較上一年錄得輕微增長，但卻是60年以來增長率最慢。

人口問題將左右未來中國經濟發展。（資料圖片）

不緩解人口萎縮 中國勢重蹈日本經濟怪圈

無庸置疑，中國人口出現萎縮只是時間問題，隨後中國政府緊急拋出「三孩政策」，希望緩解經濟斷崖的痛點，因為中國不解決人口問題，無論經濟雙循環的口號如何叫得響亮，亦難以避免重蹈30年前日本螺旋式下滑的怪圈。

近日Thomas Lee作客由知名財經博客Josh Brown主持的YouTube頻道Compound，大家再次談到世代效應對美股牛市的影響，他說美股牛市的結構性因素不止世代效應，例如美國人經過多年財富積累，現時家庭財富為142萬億美元（超過全球三分一），是該國GDP的6.23倍，單是坐擁巨資生息，而且石油能自給自足，已足夠支持美國經濟，有興趣的可以在YouTube一聽。

說是再次談到，是因為早於2019年11月，Thomas Lee亦曾作客Brown的視頻節目，被問到世界重心是中國嗎？他當時如是說：「這項陳述在過去20年是正確的，但我們的研究表明，下一個20年的世界重心應該是美國，雖然中國仍是第二重要的經濟體，印度也增長迅速，但與美國的差距正在擴大，未來20年內中國更可能是另一個日本。」兩年前已能夠如此預測，華爾街研究界傳奇之名不是白叫。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華