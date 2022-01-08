騰訊前景受三大因素左右　「回購神話」備受考驗｜伍禮賢

2022年港股開局表現不佳，港股一度失守23000點大關，並逼近上月低位22665點。下跌市況之中，新興經濟股份再次成為帶動指數向下主要動力，騰訊控股（0700）、美團（3690）等跌幅明顯。當中，騰訊周四（6日）曾低見421元，逼近去年8月份低位412.2元。

值得留意的是，騰訊在去年8至9月份曾經作出一輪回購，隨後股價出現企穩並反彈。回顧過去近10年，從2012年5月份以來，騰訊一共出現六次回購動作，每次經其回購過後，回購的最低價均成為中長線的底部。若對每次回購作細心觀察，更不得不佩服其回購之「神力」。

2012年5月份，騰訊以204.4元至205元（拆股前）的價格範圍回購，其中當月騰訊的價格最低位為203.6元，非常接近其回購價格下限，而203.6元亦成為騰訊股價往後至今的最低位。2013年3至4月份，騰訊以最低238.4元（拆股前）進行回購，期間騰訊的價格最低位為237元，而237元亦成為騰訊股價往後至今的最低位。

2014年4月份，騰訊以最低499元（拆股前）進行回購，當月騰訊的價格最低位為482.6元。雖然隨後的5月份，騰訊價格最低曾見464.4元，但464.4元距離其最低回購價仍相差約3.8%，並成為騰訊股價往後至今的最低位；拆股後，騰訊於2018年9至10月份以最低265.2元進行回購，當月騰訊的價格最低位為251.4元，而這個價格元成為騰訊股價往後至今的最低位。

2019年8至10月份，騰訊以最低312.4元進行回購，期內騰訊的價格最低位為312.2元，而312.2元亦成為騰訊股價往後至今的最低位，續寫神話。直至去年8至9月份，騰訊以最低412.6元進行回購，期內騰訊的價格最低位為412.2元，而412.2元繼續成為騰訊股價去年8月份以來股價的最低位。周四（6日）騰訊最低421元，則差點打破其回購神話。如果未來大市繼續走弱，則其維持近10年的回購神話將受考驗。此外，騰訊上周出現新一輪回購，本輪最終回購的區間，將來亦值得投資者注意。

如果從基本面來看，目前騰訊在行業監管之中，所面臨的影響主要集中：（一）在集團未來在遊戲、金融支付、網絡廣告等領域的競爭優勢；（二）其業務用戶數據的安全性；以及（三）騰訊對外投資的業務擴張監管等。當中，第一、二點對騰訊的主營業務有所影響，而後一點則主要反映在其投資收益方面。而目前騰訊股價的向下，亦正正反映市場對以上影響的消化。惟從過去回購的經驗來看，412元附近或可以短期底部目標作為參考。