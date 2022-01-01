港股尾季拖累　全年新股集資額新高夢碎　新經濟類跌幅勁｜伍禮賢

2021年港股新股市場的表現可謂「虎頭蛇尾」，繼2020年港股全年錄得3,975億元的近10年最高新股集資額後，市場原先更憧憬2021年港股新股募資金額有望打破2010年的記錄新高4,122億元，惟最終未能實現。

按季度來看，2021年首季新股集資額已達1,328億元，按年大增超過八倍，即使第二季增速有所回落，但上半年的總體新股集資額仍達2,104億元，按年增長近1.3倍，勇闖新高之勢仍然在望。當中，上半年中概股回流上市、未有盈利生物科技企業上市，成為新股市場活躍度提升的主要推手。可惜萬事具備，卻欠政策東風。

下半年以來，內地加強不同行業監管，特別是對互聯網行業加強反壟斷，以及對企業境外上市的數據安全加強監管之下，情況出現扭轉。首三季新股集資額的按年增長已回落至32%，而最後一個季度，港股IPO市場更是淡靜，10月、11月兩個月僅合共募資132億元，導致首11個月累計募資按年下跌3%，基本確認新高夢碎。

從另一角度來看，2021年港股新股市場的股價表現亦不算理想。截止12月28日的數據統計，全年累計來看，超過七成於今年掛牌的新股相對招股價錄得跌幅。究其所因，一方面，這與今年港股市場錄得顯著下跌有關，特別是較早一批上市新股，由於時間上剛遇上恒指由31183點跌至23000點的大型下跌浪，近10隻今年首季上市的新股較發行價跌近六成；其次，內地對中概股海外上市的監管趨嚴，亦導致投資者對中資企業，特別是新經濟股份的IPO有所顧慮，當中，百融雲（6608）較招股價跌近七成，嗶哩嗶哩（9626）、聯易融科技（9959）等跌五至六成，百度（9888）亦跌近四成半。

由於目前港股市況仍處於弱勢，加上對新經濟股、中概股等監管持續，預期新股市場的活躍度仍在未來一至兩季受到影響。惟另一方面，在中美角力大背景之下，再加上港交所FINI優化新股上市機制以及特殊目的收購公司模式（SPAC）上市機制的逐步推進，中長期中概股在香持；同港上市的活躍趨勢料仍維時，未來新興經濟股份的股價走勢如能出現改善，料亦有助港股IPO市場再度復甦。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份