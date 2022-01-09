疫情下的反思　回不去從前　適應新常態｜陳仕娜

歷時逾兩年的新冠疫情，至今全球逾三億人確診，奪去近550萬人的生命，等同芬蘭全國的人口，這場前所未見的病毒浩劫，令人類痛苦無比，卻原來為地球帶來喘息的轉機：

1.空氣質素變好了：全球去年日均二氧化碳排放量按年減少17%，回到2006年的水平。

2.動物現生機：印度紅鶴數量按年上升25%、澳洲綠蠵龜產卵量激增⋯⋯

加州為不少如Goolge等美國科技企業的總部所在地。（資料圖片）

3.交通事故減少：美國加州居民外出次數劇減，每月少了6,000宗車禍，節省10億美元醫療及行政開支。

4.石油需求下跌：遙距工作、沒有公幹、休閑旅行，令地面及航空交通頻率減少，石油需求大減而減產。

5.碳中和、再生能源崛起：減少碳排放，發展再生能源，遏阻全球氣候暖化的步伐。

6.學術資訊大贈送：出版社、通訊社、大學及政府免費與民共享期刊論文、研究報告，促進科技及醫療發展。

地球先生take a break，打工仔面對病毒和死亡的脅逼，赫然發現生命的脆弱，紛紛辭工保命。美國因而掀起大辭職潮，去年11月職位空缺高達450萬，創歷史高位。

在疫情籠罩下，不少美國人決定辭職而走，當地出現大辭職潮。（資料圖片）

按道理說，疫情下不少行業陷入冰河時期，企業倒閉、裁員、減薪的消息層出不窮，失業大軍急增。但另一邊廂，炒老細魷魚的人亦遍地開花，30至45歲是重災區。逆境中自砸飯碗，反映疫症催生許多潛在問題「浮面」：抗疫加上繁重的工作，令生活壓力驟增；在家工作公私難分，每日工時加長了48.5分鐘；資方防疫措施粗疏，保障前線員工不力；疫情令人焦慮和抑鬱，對工作生倦怠感。

打工族與其苦苦掙扎，索性辭工「躺平」，等疫症散去，再作打算。德克薩斯大學教授預測，疫情完結後，將有更多離職潮。文化評論人Sara Stewart指出，「我們發現很多全職工種可以在家完成，而且只需一半的工時。」Work from home 及hybrid working模式的推行，讓人不禁反思「不應像疫情前，讓工作佔據大部分的人生」、「工作是為了生活，而不是為了工作而生活」。

疫情不但衝擊人們的心態，也傾覆生活的常態，經過Alpha、Delta、Omicron、IHU，甚至更多新變種病毒的洗禮下，「恢復往常，這已是回不去了」，世界正在形成新的模式：疫苗護照、檢疫恒常化、混合工作模式、遙距學習、關注心靈健康，網購宅經濟、本土化抬頭、地球暖化管理，勢所必行。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。