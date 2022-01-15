困局未解　市場信心亦未重拾 　內房首季前景須維持審慎｜伍禮賢

本周內房股中國融創（1918）公佈配股集資計劃，這是繼去年11月份後再度配股集資，消息導致融創乃至整體內房股股價重挫。兩個月前融創的配股價為15.18元，兩個月後再次配股價為10元，僅為前一輪的三分之二。同時，融創股價於消息公佈後即日低收於配股價之下，亦反映市場對現時股價表現低迷的內房股，仍相對缺乏信心。

雖然最近一段時間，內地在對內房行業中的監管似乎略有鬆動的跡象，前期包括國務院副總理劉鶴表示，房地產市場合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變，而近期內地傳媒引述央行制定需要流動性支持房企名單。相關因素固然對目前處於困境的內房行業帶來喘息機會，惟僅憑政策走向判斷內房反轉，可能為時過早。

由於內房在過去高增長時期採取高槓桿、高周轉、短周期等營運模式，使得企業在行業景氣度高的時期盡可能放大其收益空間，銷售規模亦出現幾何級向上。但這個模式一旦在某個環節出現停滯，就會導致這個營運模式出現停滯，從而導致行業景氣度出現改變。這個停滯點，最早以｢三條紅線｣形式出現在企業獲得新增貸款之中。隨後部分企業因資金鏈緊張加速資金回流需求，進而出現折價售房，導致房產市場買家信心不足、市場交投逐步萎縮，此則演變成為第二停滯點。而政策導向，對於第一個停滯點，相對具較強的針對性，但是對於市場信心不足這個問題，並不能一時三刻可以完全解決。

內地全國房地產投資及商品房銷售面積等數據，從去年3月起穩步下跌。（資料圖片）

料行業拐點尚未於首季出現

回到基本數據來看，根據國家統計局數據，去年1至11月份，全國房地產開發投資、商品房銷售面積、銷售額、企業到位資金等數字，從三月份開始出現穩步下跌的局面。這個情況也在房地產開發景氣指數從高位101.45連續調整至11月份的100.51。

從上述數據來看，行業走下坡的趨勢未出現明顯收窄，預期至少今年首季，行業拐點尚未出現。此外，臨近內地春節不到一個月時間，這個時間點對於內地不同行業而言，均為全年資金最為吃緊的時間，具體表現在企業年終花紅、企業借貸結算、居民過年消費增加等方面。因此，對於資金依賴程度較重的內房行業而言，首季前景或仍須保持審慎。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份