馬時亨分享股海見聞　食完碗麵叫老闆急賣股｜溫多娜手記

新冠疫情襲捲全球，但全球股市不斷創新高，不乏倍升科網股，港鐵（0066）前主席馬時亨出席網上節目，大談對股市的看法。

粥店食麵 意識市況「瘋狂」

他於節目中坦言，自己在股票市場打滾四十多年，見過不少大場面，1973年仍是職場初哥的馬時亨，眼見股市炒賣得如火如荼，當時仍要用一張張紙交收股票，便出現一個有趣景象，有股票行聘請一些「大隻」休班消防員，將一車車股票在中環來回運送。

另外，他又憶述道，1997年大家瘋狂炒賣股票時，自己去一間粥店食麵，有兩個夥計談話，問對方有沒有買北京控股（0392），他便感到當一個待應生都懂得「談論」股票，可謂「全民皆股」，這絕非好事，「每個人都去追同一樣東西時，崩潰的風險肯定是最高！」結果，他食完麵後回到寫字樓，立即與熊谷組老闆于鏡波坦言，「如果你啲後人唔想﹙接手﹚你啲生意，你間公司嘅股票，不如賣鬼咗佢啦！」于鏡波問及原因時，馬時亨解釋道︰「因為連食麵個待應生都講股票，個股票一定係高價。」最終股市真的「爆煲」。

馬時亨指近期有人建議他買A股，惟感覺太複雜，所以決定作與指數相關投資。（資料圖片）

投資不是投機 勿盲信「冧巴」

成功見微知著，但馬時亨表示「無人有水晶球」，很多分析員作出的預測中，命中率有51%已經相當厲害，因為沒有人可以估中所有事情。他又以自己在金融界多年經驗，也有些心得想分享。

第一、投資者和朋友切忌「信冧巴」，他自己都試過被朋友致電問要「冧巴」，但只能說句「對唔住，我唔會畀冧巴你買」，因為這種就是投機，只是「炒」。馬時亨向溫多娜透露，曾有一些「咩咩黨」把他加入投資群組，他第一時間鏟除，「這是最危險的，古靈精怪，投資最重要是量力而為，不要以為贏緊！」

第二點，要分散風險，因為沒有人會全中，不能單從只聽一個人的說法，或甚只將所有錢押注一或兩隻股票上，自己亦會常常鼓勵朋友去做好「asset allocation」（資產配置），如果像其本人一樣為已屆退休年齡人士，便會買多些債券，不會買大量股票。至於買什麼股票、佔投資組合多少，都要思考清楚。

馬時亨透露，自己現時三成股票，七成債券，但如果現在是30歲，則會相反操作，因為就算輸了都可以追回。他向溫多娜稱，如果投資者不懂做功課，買基金及指數或許較佳，「唔洗勞神，跟住個market，好似我咁，唔識買科技股，咪買相關基金。近日有人叫我買A股，我都感覺太複雜，都係買指數。」

做足功課很重要，馬時亨在訪談中不斷提醒，要清楚每一間公司的前景和管理，包括公司管治，有些公司管治非常差，千萬不要買。（龔嘉盛攝）

分享發達例子 講運氣考耐力

馬時亨不諱言，投資好講心理質素， 金科玉律不外乎「人棄我取」和「逆向思維」。雖然看似容易，不過很難做到，「總要要交些學費」。他又向溫多娜講，投資不能太講感情，「好似滙豐咁，好多人幾十蚊買到百幾蚊，以為公司一定好，現時市場玩法唔同，波動好大，資訊多到不得了，可能今日買，過兩日已有變！」

過去一年，市場不乏倍升股，感覺買中一隻可以退休， 馬時亨稱一朝發達的例子，他見過但為數不多，須講求運氣及耐力。他向溫多娜分享了兩個真實例子。一是，十多二十年前，馬雲尚未成名，仍需四出找尋投資者。馬時亨有位北京朋友偕妹夫到上海見馬雲，起初見馬雲樣貌特別，印象不好，便走了去購物，只留下自己妹夫聽馬雲介紹。之後，妹夫認為可投資，這位北京朋友於是投資了100萬美元，最終回報以億元計。另一個例子是，城中一位富二代，早年投資比特幣，成本價每枚一千多美元，最後大賺，「佢仲威過佢老豆，有私人飛機！」

奈何發達從來不易，馬時亨提醒溫多娜，股市如大海，現時已不可再翻大風浪，原因是如美國股市在疫情期間創新高，缺乏經濟因素，只有靠低息、放水推動，所以要格外小心，「做足功謂、分散風險，不要有太多槓桿！」