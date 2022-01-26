農曆新年將至　呢兩隻食品股值得留意！｜伍禮賢

內需消費是筆者強調今年可以重點留意的板塊，只因在內地經濟增長出現明顯按季回落，加上對外貿易以及固定資產投資在2022年仍然需要面對較多的不確定性因素之下，內需消費必然會成為穩定內地經濟增長的重要手段。前期筆者曾指出，中長線角度來看，啤酒行業及乳製品行業，均可作為重要關注的板塊。但如果從短周期來看，在春節假期即將來臨之際，內地食品股或更值得短線部署。

日前，內地國家發改委發布關於做好近期促進消費工作的通知，提出「在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，適應居民消費習慣變化和提質升級需要，挖掘消費熱點和增長點，進一步釋放居民消費潛力」，預計相關政策，以及春節假期氣氛，利好食品行業消費行情。

康師傅去年上半年，方便麵佔其收入45.3%。（資料圖片）

4大食品股各有特色

在本港上市公司之中，投資者平時較為關注的內地食品股包括康師傅（0322）、統一企業（0220）、中國旺旺（0151）以及達利食品（3799）等四股。對此類別股份投資者應該如何作出區分，以下將試作分析。

首先，從四股的業務產品來看，康師傅與統一企業的產品較具相近的屬性，而中國旺旺的產品則與達利食品較為相似。以去年上半年業績報表數據來看，統一的飲料及方便麵收入佔比最大，兩者分別達60.4%及33.8%，而康師傅情況亦相似，飲料及方便麵的收入佔比分別達45.3%及53.5%，兩者存在較大的差別在於前者更偏重於飲料，後者則偏重方便麵。由於兩者在方便麵收入中均佔較高比例，因此，若以受惠春節消費而言，兩者的受惠程度或打了一定折扣。

去年上半年，飲料業務佔統一企業收入逾6成。（資料圖片）

其次，我們再看中國旺旺及達利食品，前者業務主要集中在乳品及飲料、休閒食品及米果，三者佔比分別為57.6%、25.2%及16.5%；而後者則以休閒食品、即飲料及家庭消費食品為主，三者佔比分別為43.1%、32.7%及14.9%。以春節消費概念來看，中國旺旺及達利食品的銷售產品更為受惠節日的銷情。

除了產品類別外，四大內地食品股還有其他一些特點，亦值得投資者有所區分。首先，以業績增長角度而言，康師傅及達利食品過去均表現出較高的可延續性，即使在疫情之下，其業績受影響的周期亦相對較短。不過，康師傅的延續性在去年上半年未能維持，只因期內受到內地方便麵行業出現整體銷量下跌7.3%影響，統一企業亦因這個原因受到影響。而中國旺旺過去幾年的業績反映出相對較大的波動性，而集團近年收入亦尚未回復至13/14年份的高峰期。若以產品的總體毛利率來比較，中國旺旺及達利食品分別為46.8%、38.3%，至於統一及康師傅則分別為34.8%及31.1%。

綜合以上所述，中長期選股而言，筆者較為看好康師傅及達利食品；若以短周期春節部署而言，中國旺旺及達利食品更值得留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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