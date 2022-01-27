以色列氫能科企B輪融資　獲淡馬錫及維港投資參與

維港投資再有新動向，參與以色列氫能科企H2Pro 7,500萬美元B輪融資。

今次融資，由淡馬錫及維港投資領投，原有投資者Breakthrough Energy Ventures 亦有參投，而新策略投資者包括全球最大的鋼鐵生產企業ArcelorMittal。

H2Pro正在開發一種水分解裝置，預計將達到95%效益（42kwh/kg H2），其成本將低於使用電解槽。該系統將支持可再生（間歇性）能源。據公司新聞稿介紹，-預期可再生能源成本降低，H2Pro 相信其技術將在未來十年後期大規模實現 1 美元/公斤的氫氣。

融資資金將用於支持新技術的持續開發並擴大H2Pro的製造能力。

維港投資的Patrik Poon表示，由於H2Pro提供前所未有的高效益，相信公司能帶來顛覆科技方案，切合目前對氫能經濟的需求。H2pro把生產成本降低，使用綠色氫氣不再遙不可及，讓各行各業也可實現減排。