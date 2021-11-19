專訪｜氫能納入「十四五」重點發展　中集安瑞科率先布局佔先機

氫能技術已被納入中國科技部「十四五」國家重點研發計劃的18個重點專項之一，各省市十四五規劃也陸續發佈氫能規劃的支持政策，北京和上海等地更明確提出到2025年實現萬輛氫燃料電池汽車的發展目標。中國汽車工程學會發佈的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》指出，到2025年，中國氫燃料電池汽車規模將達到10萬輛，建成加氫站1,000座。

中集安瑞科可謂是氫能源的先頭部隊，其氫能業務上半年收入約6,162萬元，收入貢獻不多，但發展空間頗大。期內公司既與Hexagon Purus HK Holdco AS成立了四型車載儲氫瓶及供氫系統合資公司，斬獲了約1億元的車載供氫系統訂單，又成功加入北汽福田車載供氫系統供應商名錄，以及加入國家燃料電池汽車示範（北京市）企業名單，並入駐大興國際氫能示範區。

管理層：未來3年望做幾十億生意

至於加氫站方面，公司亦7月成功交付了河北省首個油氣氫綜合能源服務站。今年稍後時間又與中科院大連化學物理研究所張家港產業技術研究院共同推進北京2022年冬奧會液態陽光加氫站示範項目。

中集安瑞科執行董事兼總經理楊曉虎接受《香港01》和《巨子ICON》專訪時表示，未來公司將氫能業務發展成行業領先企業，「未來3至5年內會有幾十億元生意，未來的能源結構將在轉變至天然氣及可再生能源，雖然其狀態不穩定是最大的問題，但較傳統能源清潔更多，計劃未來將在氫氣儲能和能源效率上多作提升」。

中泰國際發表報告指，隨着中國氫燃料車輛在中國市場增加，假設由2020年的約1萬輛增加至2025年的10萬輛，以及公司拓展至全產業鏈發展，預料中集安瑞科2025年氫業務收入可達30億至40億元人民幣，長遠可成為另一主要收入來源。

此外中集安瑞科最新公布，發行本金總額16.8億元之零票息可換股債券，初始換股價每股11.78元，較協議訂立當日股份收市價9.2元溢價28%。若債券獲悉數轉換，可轉換成1.43億股，佔公司擴大後股本6.6%。公司指，發行所得總額16.8億元擬用於增加及擴大業務經營，提高研發能力、潛在收購，及一般公司用途。