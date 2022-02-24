金融戰一觸即發　港股難獨善其身　後市受三大藍籌左右｜許繹彬

全球股市焦點繼續放在俄烏局勢，本周俄烏緊張局勢突然升級；俄羅斯總統普京周一晚（21 日）簽署命令，承認將烏克蘭東部的「頓涅茨克」與「盧甘斯克」獨立；根據該法令，俄羅斯需派兵前往兩地執行「維和任務」。此舉一出，扮演世界警察的美國當然大動肝火，揚言俄國將面臨巨大的經濟後果，並承諾迅速及果斷的支持烏克蘭經濟。七國集團對俄羅斯實施經濟和金融制裁，其後日本及澳洲亦加入制裁，相信新一輪針對俄羅斯的金融戰正式展開。

走勢轉弱的美股在戰雲密佈的情況下，當然應聲下挫，道指更一度跌穿33500點水平，跌至去年6月的平水；由於局勢緊張，油價創下自2014年以來的新高，直逼100美元大關。

港股在外圍如此波動下，固然不能獨善其身，本周作出深度調整，23800點的重要支持區再次失去支持；筆者認為港股處於24000點以上後，有「乍暖還寒」及「力不從心」之感，成交一直未能作出突破，北水淨流出的情況再次出現，便成交出現萎縮，可見大市承接力不足；加上一直肩負「維穩」任務的香港交易所（0388）成為沽售對象，連帶股王騰訊（0700）及股壇新貴美團（3690）因市場再傳出監管的傳聞，股價受壓，恒指再次進入調整區域；現階段港股只好寄望此類火車頭股有反彈或回穏的跡象，否則港股將繼續搖擺不定，建議投資者先行觀望此類股份能否擺脫弱勢，如要小注搏反彈，亦建議先行考慮此類股份。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。