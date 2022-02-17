金融戰威力比地緣戰大　投資者宜靜觀其變｜許繹彬

本周熱門話題，相信非俄烏戰爭莫屬。上周俄羅斯在烏克蘭邊境聚集超過10萬部隊，並在白羅斯境內演習，成為一股龐大針對烏克蘭的勢力。美國呼籲烏克蘭當地的公民撤走，認為俄烏戰爭無可避免。由於地緣局勢突然緊張，驅使美股急速下滑，港股亦由氣勢如虹突然變為陷於苦戰，由24,800點水平調整至接近24,200點；其後歐美各國不斷發出警號，稱俄羅斯可能在昨日（16日）攻打烏克蘭，各國除了忙著撤僑外，美國又突然關閉駐烏克蘭基輔大使館。

但世事如棋局局新，本以為戰事一觸即發之際，形勢突然急轉，俄羅斯宣布演習完畢並局部撤軍，令烏俄緊張局勢大大降溫。消息一出，令美股急促反彈，亦令港股反彈至升穿24,700點水平；筆者認為，全球股市在缺乏方向的情況，任何風吹草動便會令大市飄搖不定，美股亦不例外，眾所周知，美股去年走勢勢如破竹，段段新高，但今年走勢卻有感大不如前，反覆向下的機會亦相繼增大。

籲留意息口敏感股

筆者有感，現今世界，相比起真實戰爭，金融戰爭對金融市場影響威力會比地緣實戰為大，因此地緣政治緊張的消息，只會令美股上落及商品價格波幅增大，但真正困擾美股，是對經濟有著長遠影響的通脹及債息問題，因此投資者必須時刻留意此類數據。

港股方面，昨日（16日）儘管跟隨美股作出反彈，但成交突然萎縮至只得千多億，明顯是入市信心仍然欠奉，某程度大市到達如此水平，確實有點進退失據，建議投資者靜觀其變，留意著北水的力度；而股份方面，不妨繼續留意息口敏感股份，招商銀行（3968）是眾多內銀股中，反彈力較為突出的一份子。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。