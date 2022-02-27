意亂情迷小紅書　突圍煉成獨角獸　夢想名利之博弈｜知薇

幾個月沒睡好覺，知薇還是忍不住，在淩晨兩三點的小夜燈下看手機。不為別的，就為刷小紅書App——海量更新的用戶原創內容(UGC)，話題廣度和內容趣味深度，令人欲罷不能。

2013年6月在上海成立的小紅書，據說第一個產品是當年10月發布的PDF版出境購物攻略，一個月內下載量達50萬次——創始人毛文超和瞿芳立刻意識到，產品擊中了市場痛點需求。

如今，小紅書已是著名的生活方式平臺和消費決策入口社區，坐擁3億註冊用戶，2億月活躍用戶——雖然尚低於B站和快手，勝在基數大、增長快、富想象空間。小紅書用戶除了普通民眾， 不乏明星名人分享日常和觀點，內地的自不用說，港臺的有黎姿、鍾麗緹、李若彤、伊能靜、郭晶晶、麥玲玲等，歐美的都有Paris Hilton、卡戴珊、甚至Elon Musk的母親等，連冬奧新星谷愛淩也上線了。

前後經過6輪融資，投資者包括淡馬錫、阿裏、騰訊等，新一輪5億美元融資後，小紅書估值已超200億美元。2021年3月，前花旗高管楊若加入擔任CFO，年中傳聞暫停赴美上市，年底Bloomberg報道其或考慮來港上市，集資額達10億美元，引人遐想。

歐美的都有Paris Hilton、卡戴珊、甚至Elon Musk的母親等，連冬奧新星谷愛淩也加入了小紅書。（資料圖片）

小紅書的緣起，來自毛文超的厚積薄發、痛點需要和孝心。他在Stanford讀MBA時，常聽附近矽谷名人創業家演講（Google, eBay, H&P），在Snapchat創始人Evan Spiegel成為億萬富翁前還做過同學，埋下他創業的熱情和種子，之後更結識了真格基金徐小平——最後成了小紅書的天使投資者。當年為父母籌備美國旅行時，毛文超幾乎找不到購物攻略——引發了靈感沖動，令他決定與小夥伴瞿芳聯手，打動了徐小平投資，成就小紅書之後的傳奇。

另一位創始人瞿芳，果斷自信又接地氣。2006年的她和毛文超在美國交流活動時，有一面之緣而成為朋友，2013年毛文超一個創業邀請，就打動了本已愛種草和愛剁手的她，立刻辭去高薪厚職奔赴上海會合毛文超，走上神奇創業之路。她一直用「真實的自己」面對世界紛擾和追夢之旅，愛用「煙火氣、人情味」形容小紅書。

這對創業搭檔，走過9年風雨，見證彼此和公司成長，還能繼續合作無間。外界感慨他們並非夫妻，卻比許多枕邊人更有默契。毛文超在某次出差飛機上，問疲倦至極的瞿芳：終極創業理想是什麽。瞿芳脫口而出：「創造偉大的公司。」 毛文超答：「我也這麽想。」這共識也契合毛文超的創業原則：「和喜歡的人做有意義的事。」 小紅書的公司和社區文化氛圍，無不透著兩位創始人（甚至可謂精神領袖）的共同氣質和做人原則：真實做自己，美好且多元。

小紅書社區蓬勃發展，惟於電商之路有阻滯。（資料圖片）

小紅書社區蓬勃發展的同時，在電商變現之路上卻苦苦求索而不得其法。從自營電商平臺，到第三方平臺和品牌商家，再到社交電商和直播電商，甚至到線下銷售（RED home），電商營收卻始終不到總營收的20%——屢試屢敗又屢敗屢試。今年1月底，小紅書宣布合並社區和電商部，電商負責人離職，將由COO丁玲親自帶電商業務。這一波操作，更顯其電商之路的任重道遠。近年，小紅書的社區被質疑過度修飾和造假，比如虛假種草產業鏈、代寫代發軟廣告、違禁醫美種草等，身陷囹圄。對此，小紅書已積極加強內容監管規範、封禁違規品牌、治理炫富賬號等，究竟如何人工機器結合，提升監管和清理的準確度及效率，尚待解決和加強。

當年徐小平在一眾MBA青年才俊裏，慧眼識英：「若毛文超創業，我第一個投資他，就憑他炯炯有神的雙眼。」直至可謂功成名就的今天，毛文超和瞿芳還抱著赤子初心和少年感，維護者小紅書的精神氣質，他們立志繼續踏實的做園丁，為這個不斷流動和生長的社區，提供友善的環境和紮實的基礎架構，令用戶能擁抱真實的力量，勇敢做自己，「標記我的生活」。

毛文超曾說：「每個人都是在跟自己的思維方式和人性弱點做鬥爭。」 知薇每次刷小紅書，都能感受到創始人的少年感和真實感，卻也感受到這種堅持與名利金錢之間有種無法言傳的格格不入——如清高書生誤入濁氣官場，又如小家碧玉身陷風月青樓——有種命中註定的矛盾悲劇感。希望是知薇想多了，也希望小紅書既能保持氣質，更能名利雙收。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。