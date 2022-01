職場奇人軼事大觀　送禮學問人生原則　妙破渣老闆詭計｜知薇

一轉眼已踏入2022年,相信不少職場人都會在這辭舊迎新的時刻,回顧過去、展望未來,掂量一下自身過往成就和簡歷,估算一下自己未來的市場價值和機會。知薇借此時機,也來回顧復盤一下見證過和聽聞過的金融職場風景和奇人軼事,與各位讀者分享,看完得啖笑也行、做榜樣也好、引以為戒也未嘗不可。

長和系創辦人李嘉誠出名對朋友及員工友好。今年年中在社交媒體上流傳一段短片,片中開始便見到名為「大知閑閑by李嘉誠」,及後顯示的是誠哥在人生及商界多年智慧的語錄。(網上圖片)

炫富得讓人Respect 顯露身份不俗套 老闆與下屬一場探戈|知薇

誠哥向友好贈陳年佳釀 更附上小冊子 蘊藏人生哲學|溫多娜手記

送禮大學問 送上暖句客人深刻

記得初入行時,是港股上市的鼎盛時期,除了時勢造英雄,英雄自身魅力和手段也造就了他們不凡的業績,坊間就不乏傳奇Banker們如何別出心裁得到客戶青睞和信任的段子。

當時據說,某投行大神和客戶首次會面後,只要氣氛尚合適,就會送出一件「定情信物」給客戶,一邊送還一邊誠懇地訴衷賜:深感彼此投緣,日後見此信物,如見其人。那件信物必是此大神的貼身物品,如領帶、領帶扣、袖扣、筆記本、鋼筆等。腦補此小動作,今時今日或許略嫌怪異俗氣,但想當年確實深深打動了客戶的心,再有大神和團隊卓越的工作能力加持,令許多同行們覬覦的客戶死心塌地的信任和跟從這位投行大神。

這個傳奇段子告訴知薇,混在江湖,要有所建樹,光有工作能力和技術遠遠不夠,還要有幾分能麻醉自我和對方的演技。

敬愛投行老闆教予三原則

不止女子和小人,人都易陷入「近之則不遜,遠之則怨」的怪圈。知薇曾一度將老闆的好當作理所應當,特愛聽「別人家的好老闆」故事,獲勝者是一位投行起家的跨界之王。他的下屬們對他敬愛和讚美有加,尤其盛讚他教予的「3+1」原則。

3是三條適用於職場和人生的金科玉律:一、決策都有後果(Decisions have consequences.),但人們大多數時間站在決策點卻不自知,因此錯過能左右最終結果的選擇機會;二、後果都會疊加產生復利(Consequences compound.);三、 記得檢查封面(Always check the front page.)。

(《鐵探》劇照)

職場總遇渣老闆 朋友妙破詭計

這三條聽上去簡單甚至略抽象,經過職場人生風雨,回頭越發體會到其重要和精辟,值得牢記並應用。一是指好老闆的一個共性特徵,即願意向信任的下屬攤開電話簿(Good boss is willing to open his phone book.),即上司願意帶你出去見人見世面,那你的事業衰極有限;相反,上司口頭許你個未來,行動上收埋你幹活卻不讓你見天日,那你的事業好極有限。

人生之路長長,難免會遇上個渣男渣女;職場之路漫漫,也難免會遇上個渣老闆。愛護幫助提攜你的是貴人,當面背後使絆使壞的可能是逆行菩薩,只因我們的體能、智能、心力、毅力均要透過困苦的經驗鍛煉出來。遇到這些渣人,除了感恩他們自甘墮落成就我們,更要學習有朝一日自己身處其位時不應該做的事(What not to do.)。

朋友A遇到過最渣的老闆B,是處心積慮擺布人心(manipulate),卻又手法拙劣。老闆B忌憚A的能力,仗著自己是海外總部欽點的負責人,經常「假傳聖旨」告訴A子虛烏有的所謂總部對他的意見和不滿,轉頭又向總部針對A捏造傳聞意圖抹黑。渣人沒想到的是,正因為A不愛玩「權利遊戲」,所以夠膽直接跟總部高層核實確認傳聞,結果B的謊言被揭穿,大失公信力。

段子講完了。回望過去一年的無明無常、跌宕起伏,知薇深感謙卑;展望新一年的人生和職場,知薇只想靜下來做個觀察者和思考者:「若聞花開,欣羨;若聞花敗,可惜;若不聞花,悠悠。」

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。