職場奇人軼事大觀　送禮學問人生原則　妙破渣老闆詭計｜知薇

一轉眼已踏入2022年，相信不少職場人都會在這辭舊迎新的時刻，回顧過去、展望未來，掂量一下自身過往成就和簡歷，估算一下自己未來的市場價值和機會。知薇借此時機，也來回顧復盤一下見證過和聽聞過的金融職場風景和奇人軼事，與各位讀者分享，看完得啖笑也行、做榜樣也好、引以為戒也未嘗不可。

長和系創辦人李嘉誠出名對朋友及員工友好。今年年中在社交媒體上流傳一段短片，片中開始便見到名為「大知閑閑by李嘉誠」，及後顯示的是誠哥在人生及商界多年智慧的語錄。（網上圖片）

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送禮大學問 送上暖句客人深刻

記得初入行時，是港股上市的鼎盛時期，除了時勢造英雄，英雄自身魅力和手段也造就了他們不凡的業績，坊間就不乏傳奇Banker們如何別出心裁得到客戶青睞和信任的段子。

當時據說，某投行大神和客戶首次會面後，只要氣氛尚合適，就會送出一件「定情信物」給客戶，一邊送還一邊誠懇地訴衷賜：深感彼此投緣，日後見此信物，如見其人。那件信物必是此大神的貼身物品，如領帶、領帶扣、袖扣、筆記本、鋼筆等。腦補此小動作，今時今日或許略嫌怪異俗氣，但想當年確實深深打動了客戶的心，再有大神和團隊卓越的工作能力加持，令許多同行們覬覦的客戶死心塌地的信任和跟從這位投行大神。

這個傳奇段子告訴知薇，混在江湖，要有所建樹，光有工作能力和技術遠遠不夠，還要有幾分能麻醉自我和對方的演技。

敬愛投行老闆教予三原則

不止女子和小人，人都易陷入「近之則不遜，遠之則怨」的怪圈。知薇曾一度將老闆的好當作理所應當，特愛聽「別人家的好老闆」故事，獲勝者是一位投行起家的跨界之王。他的下屬們對他敬愛和讚美有加，尤其盛讚他教予的「3+1」原則。

3是三條適用於職場和人生的金科玉律：一、決策都有後果（Decisions have consequences.），但人們大多數時間站在決策點卻不自知，因此錯過能左右最終結果的選擇機會；二、後果都會疊加產生復利（Consequences compound.）；三、 記得檢查封面（Always check the front page.）。

（《鐵探》劇照）

職場總遇渣老闆 朋友妙破詭計

這三條聽上去簡單甚至略抽象，經過職場人生風雨，回頭越發體會到其重要和精辟，值得牢記並應用。一是指好老闆的一個共性特徵，即願意向信任的下屬攤開電話簿（Good boss is willing to open his phone book.），即上司願意帶你出去見人見世面，那你的事業衰極有限；相反，上司口頭許你個未來，行動上收埋你幹活卻不讓你見天日，那你的事業好極有限。

人生之路長長，難免會遇上個渣男渣女；職場之路漫漫，也難免會遇上個渣老闆。愛護幫助提攜你的是貴人，當面背後使絆使壞的可能是逆行菩薩，只因我們的體能、智能、心力、毅力均要透過困苦的經驗鍛煉出來。遇到這些渣人，除了感恩他們自甘墮落成就我們，更要學習有朝一日自己身處其位時不應該做的事（What not to do.）。

朋友A遇到過最渣的老闆B，是處心積慮擺布人心（manipulate），卻又手法拙劣。老闆B忌憚A的能力，仗著自己是海外總部欽點的負責人，經常「假傳聖旨」告訴A子虛烏有的所謂總部對他的意見和不滿，轉頭又向總部針對A捏造傳聞意圖抹黑。渣人沒想到的是，正因為A不愛玩「權利遊戲」，所以夠膽直接跟總部高層核實確認傳聞，結果B的謊言被揭穿，大失公信力。

段子講完了。回望過去一年的無明無常、跌宕起伏，知薇深感謙卑；展望新一年的人生和職場，知薇只想靜下來做個觀察者和思考者：「若聞花開，欣羨；若聞花敗，可惜；若不聞花，悠悠。」

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。