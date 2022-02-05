車股大比拼　傳統車企吼比亞迪　造車新勢力看好小鵬｜伍禮賢

近段時間港股新能源汽車股份股價出現較大波動，前期市場憂慮環球未來息口加速向上，對新能源汽車等高估值股份的走勢帶來較大影響，而近日的反彈市況中新能源汽車股份的反彈亦相當搶眼。

對於新能源汽車行業股份，本港投資者一般較為關注三大傳統車企，包括比亞迪（1211）、吉利汽車（0175）、長城汽車（2333），以及三大造車新勢力﹕蔚來汽車（NIO）、小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）。對於此六大車企，他們各自具自身競爭優勢，同時亦各具發展特點。

比亞迪去年總銷量中，逾８成來自新能源汽車。（資料圖片）

比亞迪去年新能源汽車銷售佔比逾8成

首先，傳統三大車企中，以新能源汽車概念股而言，比亞迪最為純正。以剛過去2021年全年銷售數據為例，比亞迪新能源汽車的銷售佔比達81.3%，而長汽及吉利兩者僅佔約10.7%及7.5%。若以新能源汽車的銷售規模而言，比亞迪去年累計銷售59.4萬輛，長汽及吉利則分別為13.7萬輛及10萬輛。可見，純粹以新能源汽車領域而言，比亞迪屬遙遙領先。再者，比亞迪在新能源電池及上游原材料均有所佈局，以產業鏈的完整性而言，其亦相對完善。

而在「造車新勢力」的三股之中，由於蔚來沒有回流港股上市，因此投資者對其或未必如理想汽車、小鵬汽車般熟悉。與上述傳統三車企不同，「造車新勢力」三股目前仍處相對初步發展階段。三者之中，理想、小鵬的市場定位較為相似，其走相對大眾、家庭路線為主；而蔚來起始則以高性能超級跑車進軍電動車行業，其後的產品亦以高端化產品為主，平均銷售價格亦要高於理想、小鵬等品牌。此外，蔚來相對其他兩者的另一主要區別在於旗下不同車款的產品較多，目前共具有四款車型。

蔚來汽車產品以高端化定位，產品毛利率較高。（資料圖片）

蔚來產品以高端化定位毛利率較高

在這些基本面下，蔚来在業績數據中反映出來的總體收入體量相對較大，單個產品的毛利率較高。另一方面，雖然目前三大「造車新勢力」在銷售規模正經歷快速擴張，但目前仍未形成銷售規模優勢以降低單一產品成本。因此蔚來在高收入之下亦形成虧損額最高的局面。以上細節決定了「造車新勢力」目前各自的發展優勢。

總統而言，筆者在傳統車企中更為看好比亞迪的市場地位，而「造車新勢力」三股之中，則更看好小鵬汽車的發展路線定位。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份