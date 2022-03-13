升職加薪厚黑學　職場成敗關鍵　萬法歸於一心｜知薇

就快到三月底，又是許多大公司企業宣布升職加薪的時候。有份升的，早已知道；沒份加的，也心中有數。知薇針對大機構公司升職加薪的要點，基於多年經驗和觀察，分享些心得體會。

升職加薪的底層邏輯只有一句：「助人得天下者，得天下」。通俗些就是：「能得到器重和升職加薪的人，必能保證上司權力的延伸和擴展」。其他所謂秘訣理論分析，都是這基本原理的詮釋和延展。無他。

一覽職場眾生相：能力平平且無甚志向的打工仔，只願「無風無浪又一日」甚至「最低付出最高回報」，而錯失成長發展的機會；野心勃勃的人，就愛琢磨如何步步高升和平步青雲，將能力和品格的提升擺在次要位置；有能力和責任感的，會想「做好哩份工」並長做長有，或缺乏對權力的敏感和爭取。這三種類型的職場人，似乎各有致命缺陷。難道，必須取精華去糟粕，有能力實力、有志向野心、又有責任感的人，才能得到上司青睞和提拔嗎?

其實不然。回到文首的底層邏輯：無論你是哪種類型，都要有忠誠度，並能長期穩定有效的延伸和擴展上司的權力，你就會是他信任、器重和樂意提攜的人。

打工仔要上位，須成為上司的眼、耳、口、手、腦、心的延展。﹙《穿Prada的惡魔》劇照﹚

那麽，究竟如何才能做到延伸和擴展上司的權力？知薇將繁復的心法總結成六大因素，就是要成為上司的眼、耳、口、手、腦、心的延展。眼，有觀察力，捕捉事件的發生演化；耳，有消息網，及時收風把握動態；口，有表達力，準確有效適時的溝通；手，有執行力，精準高質高效的達成；腦，有分析力，依據事實數據邏輯推理結論；心，有共情力，高情商打理人事物。

最終要達成的效果是：你可以將上司想說卻不能說、能說卻又不想說、想做卻不能做、能做卻又不想做的，依上司的喜怒好惡，又明察和照顧氛圍環境和人事情緒，八面玲瓏、圓滑圓滿、安全有效、高標高質地使命必達。

當上司看到一位能做貼心耳目的人才，自然樂意賦權甚至主動放權，以更有效的達成自己的目標和提升影響力。這非自私，都是人性。能坐上高位的人，定有過人之處和獨特洞見。上司要按自身理念風格成事，必無法凡事親力親為，定會求賢若渴，而最需要的就是能幹知心又忠心的下屬。這般雙贏共生的關系，天經地義，無可厚非。

真理的唯一特點，就是放之四海而皆準。古今中外，恃才傲物而招致殺身之禍的鬼才數不勝數；東方西方，有能力有忠心而揚名立萬的人物更比比皆是。遠的不說，知薇至今都記得數年前身邊親見的職場案例，不時引以為戒。小老板找來A幫手，未曾想A竟暗中被大老板收買，以改善團隊工作方式為由，開展一系列創新改良。非出自A本意，卻無意間挑戰了小老板的地位和權威。結果，盡管大老板對A甚滿意，小老板卻背後操作，數月不到就把A邊緣化，做些無關痛癢的事務。在團隊甚久的B，雖年資經驗不足，卻對大小老板的矛盾和相對實力心知肚明。對最有話語權的小老板事無巨細一一匯報請示，令到小老板安心信任自己，又嘻嘻哈哈不得罪大老板。最後，在A被冷落的同時，B被小老板破格提拔了。一升一降之間，職場成敗的要點，彰顯無疑。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。