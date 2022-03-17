港股周初爆股災　科技股頻遭掟貨　投資者究竟怕什麼？｜許繹彬

港股在毫無預警及先兆下，下跌幅度有如高台跳水，直落無水花地直插至18,000點邊緣，下挫幅度冠絕全球，更創下六年低位。跌市出現大成交的現象，可見斬倉盤威力驚人，導至血流成河。科技股乃是次股災的襲擊對象，股王騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及多隻科技股均創下52周及上市新低。

是次「香港股災」發生前，投資者完全沒有心理準備，儘管俄烏戰局仍然在膠著，但投資者對此早有戒心，而照邏緝推斷，其實對歐美股市的影響，可能會較亞洲為大，但歐美股市只是保持上落格局，並不能用「災」來形容；再說美國突然對中概股再次施壓，但此話題已是「舊瓶新酒」，每隔一段時間就會燃著，因此投資者亦早有防範；內地監管問題重燃，騰訊旗下的微信支付傳面對人行破紀錄罰款，但監管罰款投資者亦早已聽聞，見慣不怪。上述事件，其實一眾投資者可能會跟筆者一樣，究竟何解因素令港股有如此冠絕全球的羞辱反應；就上述問題而言，調整幅度其實是否有限？

真正引致是次股災元凶，是否在於政府抗疫政策朝令夕改，曾下令全港學校提早放假及需要「禁足」，來配合全民檢疫的措施，言之鑿鑿，消息令交易所（0388）急挫，但官員近日在言談間對全民檢測的計劃，又好像未必會實行，因此國際問題可能只是導火線，一眾投資者不論外資或港資，對港府此等舉棋不定的政策失去耐性及信心，可算是理所當然，但當投資者仍驚魂未定之際，昨日（16日）港股早上承美股反彈及午市市場突然傳出中央提到中美雙方監管機構已取得積極進展，並繼續支持企業到境外上市，消息一出，港股作出報復式反彈，全日急升1，672點，再次重返20000點水平，成交更近3,100億，可謂一洗頹風。

籲吼位留意中石油

但筆者認為，此消息有如突如期來的「過雲雨」，又似是舊聞新炒，尤記得去年美方亦曾對中概股施壓，中方亦曾作出類似的言論，所以筆者認為是近日港股調整過深，斬倉盤大增，令「好友」全軍覆沒，更有傳外資有撤資的行為，趁昨日中央有消息一出便借勢作出「報復式」反彈，北水急增，明顯地在國家隊帶動下，作出反撲。現階投資者對股市的信心仍然脆弱，外圍市況將會繼續左右大市的走勢，油價曾作出大幅調整，但俄烏問題一直未解決，油價仍有波幅，可吼位留意中國石油（0857）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。