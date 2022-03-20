俄債肯還息　伊委石油或獲解禁　全球股市有望脫離危險期｜伽羅華

美股終於迎來大反彈，上周三大指數均創2020年11月以來最佳單周表現，歐亞股市亦全線造好。全球股市一洗近月頽風，與俄烏戰局及美國加息路線圖漸趨明朗有莫大關係，儘管環球金融市場仍有一些不確定性，但整體上已脫離危險期，尤其是美股技術走勢轉好，短期內做空的風險遠較做多為高。

一子錯，滿盤皆落朔，如果俄羅斯總統普京早知在侵略烏克蘭過程要付出如此沉重的代價，他肯定不會進行今次軍事冒險。雖然俄烏迄今仍有零星戰事，但普京已開始為收拾國內殘局進行政治風險的管控，對外亦不再抱玉石俱焚的態度，例如支付兩筆以美元計價的歐債利息1.17億美元，避免俄債歷史性的違約，以及不阻攔美伊恢復2015年伊朗核協議的進程。

美國三大指數重回2月俄烏戰爭爆發前水平。（資料圖片）

在俄國敗局幾定下，世界局勢將出現一些值得關注的發展，就是俄國軍備及經濟所受的重創，令其未來軍事擴張顯得有心無力，更令其同盟國政局出現不穩跡象，預計今後與歐美抗衡時需要作出更多妥協，這似乎有利全球股市暫時走出陰霾，因為每次戰釁開啟，除了生靈塗炭外，民生經濟便是首個陪葬品。

美國三大指數重回2月俄烏戰爭爆發前水平，道指、標指與納指周五分別收報收34,754點、4,463點及13,893點。按全周計，標指升6.1%，道指升5.5%，納指更彈升8.2%。歐股中的德國DAX升5.8%，英國FTSE則升3.5%，連市場因擔心受美制裁而暴跌的港股，周中亦出現大V彈，恒指全周升4.2%。

5月議息會前 鷹鴿幣策噪音稍歇

本周二（22日）Tesla在柏林超級車廠有條件運作前舉行交車儀式，提振公司股價重上900美元，收報905.39美元，較周一低位766.37美元已反彈18%，Nvidia股價收報264.53美元，較周一低位更爆升24%，蘋果公司及微軟則分別升8.9%及8.7%。當股市於上周初直插至今年谷底，若持貨的投資者迄今仍未被震倉，沒有低價甩賣，這份勇氣值得嘉許。

一如所料，美國聯儲局周四宣布加息25基點，為2018年來首度加息，聯邦公開市場策員會（FOMC）成員預測今年餘下6次議息會均會加息，分別是5月、6月、7月、9月、11月及12月，主席鮑爾透露最快5月縮表，以向公眾證明其打擊通脹決心，但亦反映未來一段時間市場焦點暫時離開FOMC的貨幣政策上，沒有聯儲成員鷹鴿言論夾擊，希望耳根暫時可以靜一靜。另外，英倫銀行亦如期加息25基點至0.75厘，未來數月或進一步收緊貨幣政策。

美國聯儲局周四宣布加息25基點，為2018年來首度加息。（資料圖片）

歐美金融制裁俄羅斯的能源出口，造成國際油氣的供需重大失衡，俄國日產原油約1,100萬桶，是美國及沙特阿拉伯之後第三大產油國，約佔全球供應的11%，俄國為入侵烏克蘭等內部應用，今年初只能每日出口僅介乎500至600萬桶，加上OPEC+成員國亦按照原定計劃增產，並揚言短期沒有提速增產計劃，紐約及布蘭特期油價格雖有所回落，但仍高於100美元。

若能源價格持續高企，對復甦步履仍然不穩的疫後經濟是極大挑戰，所以拜登政府近期已積極遊說美國頁岩氣商增產，但業界初步反應一般，因為鑽油行業需要大量資本投入，增產亦不能一蹴而至，即使美國油商增產每日110萬桶，回到2019年水平，對填補俄國受制裁的市場留白幫助有限，需要美國真的解禁伊朗及委內瑞拉的原油供應才能成事，由俄國不再威脅伊朗核協議一事來看，委國向美出口原油亦可能獲得解禁，原油供需失衡最差情況不致出現。

順便一提，近日市傳沙特有意以人民幣計價部分出口中國的石油交易，希望動搖美元霸權。理論上，沙特與中國進行貿易，都可以使用人民幣計價，內地現時日耗原油約1,175萬桶，全年消耗約43億桶，假設當中一成以人民幣計價及每桶油價636元人民幣（100美元）計算，沙特每年將賺取2,735億元人民幣的收入，但這筆巨資除了購買人民幣債券外，基本上沒有適合投資的資產，意味人民幣國際化一日停滯不前，沙特要面對人民幣不能兌換及套現的巨大風險。

恒指上周跌穿19000點。（資料圖片）

港股上周大V彈 惟表現較歐股最差時更差

過去一周，港股出現大V彈令人嘖嘖稱奇，但今年以來港股表現奇差，期內恒指累跌8.5%，與德股跌幅相約，若計及上周低位18,415點，港股累跌更達兩成一，表現較處於俄烏戰區邊緣的歐股最差時候更不濟，令人以為香港身處烏克蘭戰區境內。

近期港股積弱原因多不勝數，但硬傷始終是中國的防疫、共富及國進民退等政策失誤有關，擔心受美國制裁只是壓垮港股最後一根稻草，隨着中美領導人進行視象通話後，儘管雙方各說各話，但已看出中國在俄烏戰事的立場已作出重大轉向，令中國經濟遭到制裁的風險稍為減退。

不過，受清零政策失敗所拖累，今年頭兩個月內地經濟數據遠遜預期，摩根士丹利將中國今年全年經濟增長（GDP）預測由5.3%下調至5.1%，該行預計首季GDP按年僅增3.9%，按季增長僅0.6%，一般預計中央將祭出更進取的穩市場措施，冀力保全年官方目標約5.5％水平。

國務院副總理劉鶴於上周釋出「三穩」信號，即穩定宏觀經濟、穩定金融市場及穩定資本市場，恒指隨即在周三及周四急彈逾三千點，至於豁免輕症入院，為放棄清零先行舖墊，以及撤回房產稅的執行，都是一個好兆頭，但港股能否再上一層樓，要視乎更多更進取的政策獲得落實。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。