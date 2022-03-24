外資基金沽過龍　締造港股大奇蹟反彈｜許繹彬

本周一眾港股投資者的心聲，相信能以「地獄折返人間」及「瞬間登上天堂」道出，上周曾一度插至18000點的懸崖邊緣，情況岌岌可危，但在貼近18237點時，獲中央國務院副總理、金融委主任劉鶴加持，在北水猛烈灌溉下，港股報復式反彈。此「報復」行為，除締造了逾三千億元的成交外，在港交所（0388）、騰訊（0700）兩大重量級股份一同發功下，更在短短六個交易日，氣勢如虹地衝穿22000點水平，直逼22500點，走勢勢如破竹。

是次反彈，可算是近十年罕見，相信會為港股歴史寫下「大奇蹟」的一頁。筆者認為，能夠締造此等「大奇蹟」，除獲國家隊出手力挺外，亦可能是外資基金「沽過龍」，及各類衍生產品囤積太多淡倉，尤以期權產品，引發今次報復式反彈的導火線。因為筆者在近五年內，經常有人向本人提及期權是一項能夠「刀仔鋸大樹」的玩意，導致近年不斷有新兵加入期權市場；但歴史告訴我們，當市況風平浪靜時，所有投資產品均會有其獨特賺錢之處；但當市況長期反方向時，衍生產品就會因其時間值或需求性問題，變得失去其防守力而引起毫無承接的斬倉，相反股票卻是一種實質投資，除非是持有細價股，否則最終仍會有承托，所以各類投資永遠也應持著量力而為及因應時勢的心法作出準備。

談回股市，恆指在一口氣重上22000點後，可能會呈現拉鋸，適逢快將期指結算，上落波幅恐怕會較大。恒大（3333）及其嫡系停牌，著手展開新一輪的重組方案，恒大事件發酵已接近一年，拖累一眾內房股的股價有如掉進深淵，今次重組外間認為對恒大而言，可謂捱過暗黑的日子，消息一出，帶動了內房股偷步炒上，而慘被牽連的物管股，相信可被看高一線，因為從融創服務（1516）在黑暗中仍可發盈喜，就足以證明物管仍有其可取之處；因此在好像雨過天晴，但仍帶點驟雨的情況下，可留意份屬藍籌一員的碧桂園服務（6098）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。