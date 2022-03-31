俄烏問題乍暖還寒　港股陰霾未消除　現階段宜揀防守股｜許繹彬

本月恒指充滿戲劇性，回顧本月恒指曾跌至18,235點，創下六年低位，一度人心惶惶，投資者更一度極之絕望；但往往「當全世界看淡，必有反彈」，似乎是永恒的鐵律。恒指在三月中創下低位後，僅只十多個交易日後，又彈返至22000點水平，成交更曾創出超過3,000億，收復速度之可謂近年罕見。投資者在短短半個月內渾身傷痕，眼見大部分股票價跌至體無完膚；跌宕的劇情猶如神劇《大時代》，市傳一直稱為中美金融戰為藍本，大量外資沽貨以力壓恒指，中資則於低位出來奮勇接貨，一口氣將恒指推回正軌，迂迴的劇情非常精彩。筆者留意，儘管上述傳聞未經官方確認，但劇情已經暫歇，投資者應重新適應外圍的變化，在股壇重新出發。

筆者認為，驚濤駭浪的三月即將完結，港股經歷全球罕見的風雲變色，在一輪急瀉後極速反彈，並保持較高的成交量，主要受惠於北水力度仍然強勁，支持港股走勢健康。不過，筆者分析，恒指達22000點水平時，升幅或有機會放緩，除非市場上繼續有好消息出台，令大成交仍然繼續配合升勢，而且衝破22600點，否則有機會在21600至21800點區間稍作退守。

俄烏戰事稍有曙光，但投資者必須留意俄烏問題，始終仍是乍暖還寒，隨時出現變局。同時，香港疫情的確診數字確實開始大幅回落，但國內數個城市開始有確診個案，希望此數字能有效穩控，否則恐防令港股的走勢受阻；由於上述不明朗的因素仍然存在，建議現階段先行留意防守性高的大價股份，當中友邦保險（1299）具備此特性，投資者不防留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。