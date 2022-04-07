長假期將至港股拉鋸局面勢持續　息口上揚銀行股可受惠｜許繹彬

投資者滿意為俄烏戰事有緩和跡象，烏克蘭官方流出一段片段，指上周六重奪首都基輔周邊地區後，所有地區卻已面目全非，大量房屋被炸毁，遺體擱在路邊，四周一遍寂靜，俄羅斯國防部否認俄軍屠殺平民。歐盟或對俄羅斯展開新一輪制裁，令俄烏戰事再度緊張，影響全球股市的去向。

美國方面，華爾街周二（5日）突然瀰漫緊張情緒，聯儲局暗示最快下月縮表，而且力道相當猛烈，刺激美國債息大幅攀升，10年債息即撲至2.6厘，息口敏感的科技股成眾矢之的，股市前景再添變數。上述問題，均能左右大市的走向，投資者必須格外留神。筆者認為，近年美股的調整，往往是由於債息急升所致，自新冠疫情在全球爆發後，全球的經濟的重心側重在科技及生物研究，眾所周知此類板塊大多是未有盈利，及倚賴貸款營運，因此倘若息口長期處於高台，其經營成本定必上升，從而令科技股急速回落；再者，息口長期高企，亦令美國重建工作受阻，通脹情況加劇，令美股受壓，美股波幅因而擴大，港股亦會受牽連，因此投資者現階段亦需時刻留意美期及美匯的變化。

港股自上月經歷災難性調整後，儘管能重上22000點水平，但此後疲態盡露、呈現拉鋸，慶幸清明假後北水重臨而在調整市中仍有承接，調整力度仍算溫和，惟清明過後，港股亦快將踏入復活節假期，故此在長假期前拉鋸局面相信仍會持續。息口上升對某部份股份來說仍有利，當中中銀香港（2388），可能會是當中的受惠份子。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。