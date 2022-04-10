上帝如何一箭收服兩魔鬼　職場高手玩轉問題變資源｜知薇

問題，究竟是拿來解決的，還是拿來做槓桿的？讀書時，無論練習還是考試，學生都在努力盡快解決問題。社會中和職場上，高手卻能揣著一堆問題吃飽喝足安然入睡。原來，現實中，問題能換取資源——問題越復雜，資源越多；問題越高級，資源越高級。

舉個例子，知薇手頭十來個項目，想要成事，不僅需用足本部門的資源，更需借力其他部門和各分公司的資源。其中幾個重點項目，更得到總部和分公司大佬們的重視和資源投入，進度自然快馬加鞭，質量也更有保證。滿手問題看似辛苦，但隨之而來的資源配置，正是理想的職場狀態。成事了上下一起慶功領賞，（萬一）做砸了一起背鍋法不責眾。

競爭激烈的投行裏，有不少玩轉問題的高手。當年，青澀的知薇，看不懂隔壁部門同事C。他永遠有一堆重要項目在手，效率很高將每一單都完成8-9成，只要未到限期或老板不追，就絕不提早主動做完交差。C的邏輯很簡單，提早交貨只會提升老闆的期望值（令未來失望的幾率增加），更會帶來更多的新任務而加重工作負擔，既然怎麽看都只有壞處，那又何苦呢。相反，有多個大項目傍身，C得到老板關注之餘，又攬到大量資源任他差遣，何樂不為。難怪那時的C，每天都氣定神閑樂呵呵的，午間雷打不動去健身房，外出晚餐後通常不回floor辦公，卻還能深受大佬們的青睞提攜。

最近讀到資深媒體人羅振宇（「得到APP」和「羅輯思維」創始人）分享的段子。話說有兩個魔鬼來找上帝麻煩，一個用一支箭就能射死，另一個兩支箭才能射死，上帝手頭只有兩支箭，怎麽辦？上帝決定，對那個兩支箭才能射死的魔鬼，先射他一箭；然後告訴雙方，誰不聽話，剩下那支箭就射誰。這樣，上帝就輕鬆收服了兩個魔鬼。知薇讀完，會心一笑： 果然，上帝也是高手。

我們的天性和早期訓練使然，一遇到事，就想用手頭所有的工具資源，解決掉一件算一件。這種本能傾向，放在這個段子裏，就是用一支箭或兩支箭，先射死其中一個魔鬼。貌似解決了一半問題，輕松了很多，卻赫然發現，面對剩下那個魔鬼已束手無策。在現實世界，這反映了大部分跟隨本能衝動做事的人，他們似乎解決了很多問題，卻時常發現自己陷入資源不足、力量不夠的境地。羅胖子的註解也很有趣，遇到問題，就「馴服它們，淩駕在它們之上，令它們成為自己的一個部分」。

借此反觀職業生涯的成長，其實都離不開個人bandwidth的擴容，從剛工作時處理自己手頭一兩件簡單任務，到升職高層同時處理數十件事、平衡各種公私關系、心懷幾十上百人的飯碗和發展，就是一個問題、資源、經驗和能力同步增長的過程。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。