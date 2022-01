職場食物鏈底層掙扎　幸遇大佬獲救贖　幾類人升職似直升機｜知薇

又到了設立新年工作業績目標的時段,新入職的C君向知薇請教:如何挑個好下屬,培養成自己的左右手。聽畢,真不知是該喜還是悲,喜的是團隊有志向且耿直,悲的是下屬有所追求卻尚不得其法。

現代職場裡,充斥了太多厚黑權術、跟紅頂白、見風使舵、玩弄人心的花招。若不小心入錯門跟錯人,學壞了手勢,短期內或許彎道超車,長期勢必損人不利己。職場如人生,長長幾十年,是考驗耐力和人品的馬拉松,不是靠小伎倆和假人設蒙混過關的短跑沖刺。

同樣走過多年彎路的知薇,在守得雲開的今天,看到後輩受類似的苦,於心不忍之餘,只有下決心創造健康積極的工作環境和盡心盡責做個好coach。

節奏相對慢的代價,就是辦公室政治多了。表面聲聲表揚,背後刀刀見血。﹙《半澤直樹》截圖﹚

回憶食物鏈底層掙扎的日子

回想起職場生涯早期,在投行日日朝九朝二,一堆郵件一堆事,缺乏背景和目標細節,追問上司也就一兩句回來,餘下都要靠自己想辦法找門路,玩拼圖遊戲般琢磨「聖意」,最後還要保質量有時效性的完成任務。那段日子,猶如在食物鏈底層掙扎。職業發展規劃是什麽?不懂,更沒時間空間去想。所幸的是,眾人忙碌而辦公室政治有限(或許當時太年輕,而看不到全貌),且因為任務多、壓力大、接觸面廣,而成長極快。吃苦硬拼也值得了。

之後的一段職業路,經驗資歷已提升,工作層次亦升級,公司環境也不同。節奏相對慢的代價,就是辦公室政治多了。表面聲聲表揚,背後刀刀見血,編造子虛烏有的事抹黑他人,都是小兒科。最絕的是,一切如訓練有素的特務行動,在暗處出招不見招,卻招招足以斃命。職業發展規劃,成了高層動聽的華麗辭藻和人力系統上的陳詞濫調,實質如何,進展幾分,who cares? 大家都心水清,業績評分不靠它,獎金花紅更與此無關。

那些晉升極快的人,肉眼可見幾種模式:或是踩著下屬的肩膀向上爬(搶功勞、推錯責是指定動作),或是投上司所好(比如靠搜羅公司和行業八卦,而連年升職),無奇不有,有能力又盡責的人卻晉升滯後。看到這些前車之鑒,不禁心涼如水,甚至懷疑人生,自問:難道一定要如此才有得升?

激勵演說家Simon Sinek曾說:「Everyone has the choice to be the leader they wish they had. 」。﹙官網影片截圖﹚

幸遇大佬L 鼓勵「reach the stars」

從未想過,職業生涯還有機會遇到真正的好上司,直到數年前就職於大佬L麾下。他不僅和團隊交流工作心得和指導,更分享生活經歷趣事,以及對世界行業大事的看法,又給下屬充分的信任和機會試錯成長,鼓勵下屬做最有野心的職業夢to reach the stars,在必要時step in and save the day。著名心理學家武志紅說過:「好的父母像容器,包容孩子所有的好和壞,從而讓孩子建立起自信強大的內核。」 大佬L對我而言,正如一位好父親和好容器,由得我這個自由空間裡摸爬滾打、闖蕩發夢、強化自信。

Simon Sinek曾說:「Everyone has the choice to be the leader they wish they had. 」經過大佬L的coaching指引,知薇不僅真正擁有過夢想中的領導,還內化了他的領導風格和思路,可以將「己所欲,施於人」。

知薇寄語C君:何不從認識了解這些同事開始,把他們的發展進步放在心上並給予真誠的大力支持,教與亟需的知識技能,給機會發熱發光。當下屬感受到你的真誠用心,對你建立起信任,且看到前路曙光,自然會願意用心傾力完成項目工作。團隊業績做的好,自然大家都有得升職加薪,最後達成共贏。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。