職場食物鏈底層掙扎　幸遇大佬獲救贖　幾類人升職似直升機｜知薇

又到了設立新年工作業績目標的時段，新入職的C君向知薇請教：如何挑個好下屬，培養成自己的左右手。聽畢，真不知是該喜還是悲，喜的是團隊有志向且耿直，悲的是下屬有所追求卻尚不得其法。

現代職場裡，充斥了太多厚黑權術、跟紅頂白、見風使舵、玩弄人心的花招。若不小心入錯門跟錯人，學壞了手勢，短期內或許彎道超車，長期勢必損人不利己。職場如人生，長長幾十年，是考驗耐力和人品的馬拉松，不是靠小伎倆和假人設蒙混過關的短跑沖刺。

同樣走過多年彎路的知薇，在守得雲開的今天，看到後輩受類似的苦，於心不忍之餘，只有下決心創造健康積極的工作環境和盡心盡責做個好coach。

節奏相對慢的代價，就是辦公室政治多了。表面聲聲表揚，背後刀刀見血。﹙《半澤直樹》截圖﹚

回憶食物鏈底層掙扎的日子

回想起職場生涯早期，在投行日日朝九朝二，一堆郵件一堆事，缺乏背景和目標細節，追問上司也就一兩句回來，餘下都要靠自己想辦法找門路，玩拼圖遊戲般琢磨「聖意」，最後還要保質量有時效性的完成任務。那段日子，猶如在食物鏈底層掙扎。職業發展規劃是什麽？不懂，更沒時間空間去想。所幸的是，眾人忙碌而辦公室政治有限(或許當時太年輕，而看不到全貌)，且因為任務多、壓力大、接觸面廣，而成長極快。吃苦硬拼也值得了。

之後的一段職業路，經驗資歷已提升，工作層次亦升級，公司環境也不同。節奏相對慢的代價，就是辦公室政治多了。表面聲聲表揚，背後刀刀見血，編造子虛烏有的事抹黑他人，都是小兒科。最絕的是，一切如訓練有素的特務行動，在暗處出招不見招，卻招招足以斃命。職業發展規劃，成了高層動聽的華麗辭藻和人力系統上的陳詞濫調，實質如何，進展幾分，who cares? 大家都心水清，業績評分不靠它，獎金花紅更與此無關。

那些晉升極快的人，肉眼可見幾種模式：或是踩著下屬的肩膀向上爬(搶功勞、推錯責是指定動作)，或是投上司所好(比如靠搜羅公司和行業八卦，而連年升職)，無奇不有，有能力又盡責的人卻晉升滯後。看到這些前車之鑒，不禁心涼如水，甚至懷疑人生，自問：難道一定要如此才有得升？

激勵演說家Simon Sinek曾說：「Everyone has the choice to be the leader they wish they had. 」。﹙官網影片截圖﹚

幸遇大佬L 鼓勵「reach the stars」

從未想過，職業生涯還有機會遇到真正的好上司，直到數年前就職於大佬L麾下。他不僅和團隊交流工作心得和指導，更分享生活經歷趣事，以及對世界行業大事的看法，又給下屬充分的信任和機會試錯成長，鼓勵下屬做最有野心的職業夢to reach the stars，在必要時step in and save the day。著名心理學家武志紅說過：「好的父母像容器，包容孩子所有的好和壞，從而讓孩子建立起自信強大的內核。」 大佬L對我而言，正如一位好父親和好容器，由得我這個自由空間裡摸爬滾打、闖蕩發夢、強化自信。

Simon Sinek曾說：「Everyone has the choice to be the leader they wish they had. 」經過大佬L的coaching指引，知薇不僅真正擁有過夢想中的領導，還內化了他的領導風格和思路，可以將「己所欲，施於人」。

知薇寄語C君：何不從認識了解這些同事開始，把他們的發展進步放在心上並給予真誠的大力支持，教與亟需的知識技能，給機會發熱發光。當下屬感受到你的真誠用心，對你建立起信任，且看到前路曙光，自然會願意用心傾力完成項目工作。團隊業績做的好，自然大家都有得升職加薪，最後達成共贏。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。