打工女變身內衣女王　勇闖男性商業世界　行動力最關鍵 | 知薇

上年10月,著名PE黑石集團(Blackstone)斥資12億美金成為SPANX Inc.的控股股東,而其創辦人Sara Blakely宣布會繼續持有公司的股份,並作為執行主席與團隊繼續運營公司。福布斯(Forbes)估算此收購將Sara的個人凈值推至13億美金,引起市場對這間女性內衣公司和傳奇女創業家Sara的再次關註。

知薇有幸在1月底聽Sara線上現場親述自己的創業史和心得。屏幕上的Sara穿著檸檬黃色衣服,笑容透著滿滿的熱情和能量,完全不似已年過50。她追憶20多年前曾在迪士尼打工和做過傳真機銷售,常祈禱有朝一日能打破平凡的生活和為世界創造價值。於是,她帶著零商業經驗、5,000美金積蓄和追逐夢想的沖勁,想為包括自己在內的愛美女性發明一款更舒適合用的緊身褲襪。

Sara Blakely勇闖當時由男性主導的商業世界,成就一番事業。(圖片來源:FB@Sara Blakely)

走南闖北尋找製造商時,她驚訝的發現,當時美國的女性緊身褲襪製造業,竟全是男人在管理——當然他們從未試穿過產品,更對女性顧客的真實需要和穿著感受一無所知,這個發現更加堅定了Sara的創業決心。上天似乎看到了Sara的誠意,在關上無數扇門後,終於送來了一位願意為她打版的褲襪製造商。

一年後,有了滿意樣版,搞定了商標和專利註冊,Sara竟通過cold call,令當年美國著名的百貨公司Neiman Marcus願意讓她寄樣品去看看。若是其他人,估計就寄件後靜等消息了。Sara不同,堅持飛過去,用僅有的15分鐘,當面呈現產品給Neiman Marcus代表。發現女代表幾分鐘後就沒興趣了,Sara靈機一動拉對方進洗手間,親身展示SPANX塑性褲襪穿著效果。

結果代表雙眼放光,當場與Sara簽下7間分店的銷售合約。若是其他人,估計就發貨後靜等數錢了。Sara不同,到Neiman Marcus各分店親自站台,協助推廣介紹SPANX產品,「違規」把SPANX宣傳牌移到顯眼處,悄悄「資助」親朋好友捧場。Neiman Marcus的CEO收到員工投訴,本想發難,一看SPANX月入百萬美金的驚人銷售業績,命下屬由得Sara發揮,為公司推高人氣和銷售。於是,Sara遊走於7間分店促銷2年多,直到SPANX有了穩定客源、受名人(比如Oprah)青睞追捧,品牌名聲大噪,客如雲來,銷售節節飆升。

之後的一切,是我們熟知的Sara成功史:2012年她以世界最年輕的白手起家女億萬富豪榮登福布斯封面,2013年她被福布斯列於世界最具影響力的100位女性之中。

實現夢想的人和普通人最大的卻別,不在於頭腦、金錢或經驗,而在於行動力(圖片來源:FB@Sara Blakely)

回望來時路,Sara最感恩的是父親的教誨,幼時每遇挫折困難,父親就恭喜她又失敗搞砸了,教會她積極面對挑戰,且越挫越勇。Sara也感謝自己沒有太多的知識障和條條框框,因而可以跳出業界既有的思想行為模式,從內心直覺出發,次次出奇製勝。

當日,Sara分享了不少金句,知薇最有感覺的是:Differences are made by things you did not plan. 說到就是Sara對靈感直覺的信任和對行動力的重視。上年末CNBC報道Sara的公司成功被黑石收購時,提到她的人生洞見:實現夢想的人和普通人最大的卻別,不在於頭腦、金錢或經驗,而在於行動力。2022虎年伊始,知薇與讀者共勉,拾起夢想,繼續行動—— Success is on the other side of fear。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。