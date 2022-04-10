美科企巨擘成抗俄最強後盾　Starlink挺烏通訊一馬當先 ｜伽羅華

入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊已經到了窮途末路，殘殺手無寸鐵的平民試圖嫁禍他人，只能顯示俄方黔驢技窮，結果事敗激起眾怒，烏國更因此獲得西方源源不絕的重型武器，預計對烏東的反擊攻勢將快展開。雖然美國總統拜登揚言沒有派兵烏克蘭，但美國手影無處不在，其中美國科技巨頭早與俄國黑客及軍方埋身肉博。

據微軟總裁Brad Smith於2月底的帖文披露，早於普京按下入侵烏國的按鈕前，一隊微軟高級工程師小組已進駐當地，將俄國黑客預先植入烏國、波蘭及波羅的海三國通訊網絡的木馬程式全部起底，並且暗中為烏國建立防火牆，一旦俄方黑客進行網絡攻擊，微軟在西雅圖的工程師可以在兩小時內為烏國擋下第一槍，這時普京還以為烏國政府及軍隊已遭癱瘓，結果幾次派出的空降精銳遭到全殲，前後三次暗殺烏國總統澤連斯基的任務失敗，俄方首階段的斬首行動難產，為俄軍敗局埋下伏線，一子錯滿盤皆落朔，侵烏令普京強權已無翻身之日。

俄羅斯入侵烏克蘭，於當地造成大量平民傷亡。（資料圖片）

微軟助烏擋第一槍 社媒全力壓制俄言論

其他科技巨頭亦沒有閒著，蘋果公司、Alphabet及Meta在地圖及社交媒體發揮各自影響力。不說蘋果率先將Apple Map的克里米亞回歸烏國，只要是俄羅斯註冊用戶，便不能在烏國讀取蘋果及谷歌的地圖訊息，而Meta則保留支持烏國的言論，甚至可以罵普京，大幅壓制俄方文宣，俄羅斯在宣傳戰完全被美國科技巨頭蹍壓至體無完膚。

不過，回顧今次歐美群毆俄國事件，堪稱一馬當先的自然是風頭躉馬斯克（Elon Musk），他多次叫板、甚至「隻抽」俄國總統普京，相比美國總統拜登，更像拯救地球的「美國隊長」。

馬斯克敢叫板普京，所恃的自然不是萬億家財，他旗下火箭發射公司SpaceX及衛星通訊子公司Starlink能夠幫助烏克蘭反制俄羅斯是關鍵。當烏國通訊網絡遭到俄軍炮彈攻擊後，Starlink一定程度支援當地通訊網絡，維持政府運作及軍方的指揮作戰，難怪老馬有叫囂抽水的本事。

過去一個月，老馬向烏國政府送了逾萬台的衛星接收器，分發至政府、軍隊、發電廠及醫院等單位，惟最為人津津樂道的是，Starlink協助軍用無人機擊毀俄軍以百計的戰車及戰機，而且好像不受俄方信號干擾，反倒是俄羅斯的通訊衛星遭到癱瘓，俄軍又因早早破壞烏境內通訊網絡及電視台廣播設備，迫於無奈使用未加密的通訊工具，多名高級軍官因此行踪洩露而遭烏軍斬首。

馬斯克向烏克蘭政府送了逾萬台Starlink衛星接收器。（資料圖片）

加密技術獲美空軍青睞 Starlink貢獻強大現金流

美國空軍是最早窺中Starlink無死角通訊潛力的客戶，此前旗下軍隊的通訊項目亦見Starlink的身影，近日該公司參與第五代匿踪戰機F35「閃電II」通訊測試，在連接F35的部署匯報設施（deployed debrief facility）及空軍網絡中心的測試據悉表現良好，較現時使用milsat的接連快約30倍，而且Starlink接收器小巧，能夠嵌入遠程轉場外掛油箱。

Starlink有美軍大客，且能免受俄方干擾，足以證明其加密技術有獨特之處，目前Starlink約有2,070個衛星在低軌運作，全球網絡覆蓋是一門大生意，尤其是向移動物體提供高速寬頻服務的利潤更加豐厚。

目前Starlink用戶數目已增至25萬，帶動母公司SpaceX的估值增至去年10月的1,003億美元，SpaceX近年估值三級跳，雖然是受益Starlink的衛星通訊前景，但SpaceX開發出循環再用的火箭載體，大大壓縮發射衛星的成本，成為Starlink的最強後盾。

Elon Musk早前宣布，運送多部Starlink接收器到烏克蘭 / Twitter @FedorovMykhailo

SpaceX開發出史上最效火箭引擎RD-180

過去數十年，各國都致力發展循環再用火箭，但迄今僅停留在設計概念上，不要說量產，連生產一枚循環再用的火箭，便只有SpaceX能夠造得到，所以當俄國遭到歐美制裁，威脅向美禁運該國最精良的火箭引擎RD-180，威脅英國政府要退股OneWeb才為其發射衛星升空，又恐嚇國際太空站可能在缺乏俄方協助下墜落地面，只見老馬豪言有他在，國際太空站便不會失重墜地。

英國OneWeb本是Starlink的主要對手之一，但馬斯克本著「敵人的敵人就是朋友」的原則，旗下SpaceX於3月21日極速與OneWeb簽訂一次或多次的發射協議，以解後者燃眉之急，而SpaceX即將量產的Raptor-2，使用甲烷/液態氧為燃料，被視為新世代性價比最高的火箭推進器，填補了俄羅斯禁運RD-180的部分真空，要說澤連斯基是普京入侵烏國的尅星，馬斯克旗下的SpaceX更像是俄國航太工業的攔路虎。

事實上，真正強國的科技和科技人才儲備不是舉國體制便能達到新高度，正如以萬億投資不能堆砌一家護國神山的台積電一樣，而美國科技的強大亦不是單靠美國政府推動，更大程度是建基於美國科技巨擘的民企力量。

SpaceX即將量產的Raptor-2，使用甲烷/液態氧為燃料，被視為新世代性價比最高的火箭推進器，填補了俄羅斯禁運RD-180的部分真空。（資料圖片）

購股入局推特 料為共和黨中期選舉造勢

論最愛得罪人的超級富豪，相信老馬認第二，沒有敢認第一。作為全球風頭躉，他在至愛平台推特（Twitter）擁有逾8,000萬的粉絲，當上周突然爆出老馬入股推特9.1%股權（截至4月4日數據）及加入董事局的消息，便如一石激起千層浪，推特股價連日爆升曾越50美元關，至周五收報46.23美元，過去一月累升三成四。

眾所周知，老馬與前總統特朗普下的共和黨相當親近，與現總統拜登下的民主黨極不咬弦，馬斯克揚言要大肆改革推特的言論守則，就算不是為解封前總統特朗普的推特帳戶進行鋪墊，但肯定與今年第四季的中期選舉有關，選舉將成為共和民主兩黨爭奪兩會控制的戰場，老馬此時入局不會無的放矢。至於推特亦做了一個明智的決定，一方面邀請老馬入局，另方面要限制老馬持股在15%之內，以防這位坐擁千億美元的首富人物以銀彈騎刧董事局，看來今年美國中期選情絕對有不少花邊新聞。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。