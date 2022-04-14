復活假前交投淡靜　大市橫行暗藏變數　息口敏感股仍可取｜許繹彬

踏入四月份，全球股市走勢在復活假前呈現膠著，高開低收及横行待變的格局，相信暫已是全球的股票市場的常態；港股在三月份大傷元氣後，儘管曾重上22000點水平，但在苦無好消息的配合下，最終只能隨著外圍的股市的弱勢，暫退守在21200點水平，成交則因北水在復活假前只能作出適量的灌溉，因而顯得淡靜。投資者現階段唯有疊埋心水，持盈保泰，安心享受復活節假期，靜待假期後的股市走向，才再作部署。

筆者認為，儘管全球看似沒有什麼大壞消息，但其實暗藏變數，美國10年美債殖利率一度升至2.77厘附近，而其假想敵中國則著眼於經濟下行壓力，預料採取較寬鬆的貨幣政策，從而引發中美10年期國債殖利率出現近12年來首次倒掛的現象。從此數據來看，即美債息較中國債息更高，因此可能會增添人民幣貶值壓力。

能源價格高企，導致美國3月通脹水平創40年來新高。（資料圖片）

上月美國通脹按年升8.5%

此外，受油價持高企，和食品價格飛漲、供應緊張和消費者需求強勁的帶動下，美國通脹率飆升至8.5%，創下40年新高，通脹率已連續六個月超過6%，遠高於美聯儲設定的2%的平均目標；俄烏戰事仍存暗湧。此等數據及因素，均可對美股發酵成不利因素，從而令美股波動加劇。

中國方面，國內的確診數字，暫未有緩和的跡象，亦令國內股市出現波動，港股亦在本周一因國內疫情問題，令大市下調600多點。眾所周知，由於港股現階段根本沒有自身優勢，中美兩地股市變化，誓影響港股的上落，所以只好步步為營。暫以21000點作支持區，21600點相信亦有不少阻力，息口敏感股相信仍有其可取之處，招商銀行（3968）有其吸引性，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。