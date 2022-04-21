人行降準效果不似預期　港股成交萎縮前路未明｜許繹彬

港股在復活節假後仍然持續疲弱。內地上周突然降準，投資者滿以為只要美股在假期時「守得住」，港股在假期後必有一番作為，誰不知美股確實真是沒有太大變化，而內地A股亦未受惠於降準的消息，反而作出顯著調整，加上阿里巴巴（9988）及美團（3690）等電商企業傳出再遭監管部門約談，科技股更成為拋售對象。

招商銀行（3968）因涉及行長田惠宇的人事變動消息，引發該股急跌；上述種種不利因素，拖累港股在假後復市，一度跌穿21000點，陷於捱打局面。儘管美股在周二收市，急升近500點，但完全沒有帶挈港股反彈，繼續在21000點邊緣掙扎。最終，人行維持LPR利率不變，在減息無望的情況下，內房﹑物管股、內銀及內險即時成為拋售對象，令恒指跌穿21000點收市。

招行出現高層人事變動，股價在周二及周三均下挫。（資料圖片）

筆者認為，儘管美股曾作出凌厲的反彈，但值得留意今次急升背後，其實美國30年期債息自2019年以來首次升穿3厘。而摩根士丹利更警告，踏入美企業績期，因受俄烏戰事及疫情仍未受控拖累，令全球通脹加劇已成必然現象，未來公布的企業業績，恐怕遜預期。因此，從上述兩點來看，美股前景仍未敢樂觀；是次急升是否虛火？投資者應保持審慎的態度。

談回港股，港股自跌穿21400點後的支持區後，顯得無所適從，嚴重缺乏方向，由於A股去向未明，北水灌溉力度相對減少，因而令港股成交再持續萎縮，去向更顯得模糊不清。值得一提的是，一向被認為是後市風向標的香港交易所（0388），無聲無色下，股價已跌穿330元水平及見一個月低位。筆者建議投資者，先靜待港交所喘定或轉勢，才能預測港股後市的去向。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。