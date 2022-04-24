打工不是談戀愛　遭上司為難想辭職？　名經紀人教你做主角｜知薇

去年夏天跟我們團隊兩個多月的實習生Yan，實習結束後，加入一間boutique firm做咨詢。前兩天，突然約我說有事請教。感到她有迫切問題需解決，我立刻應約。盡管大半年未聯絡，Yan的認真態度和出色表現令人印象深刻，我們一見如故。Yan看上去成熟了，氣色卻不太好。知薇一句「最近好嗎」，她眼圈就紅了。

原來，入職咨詢公司後，作為「鑽石型」團隊裏最junior的新人，基層的數據收集、模型分析和客戶演示材料的起草，都靠Yan開始做。工作量大時間緊，起早貪黑自不待言，要求高和壓力大，更令她精神緊繃。印象中的Yan吃苦耐勞，狀態這麽差怕是另有隱情。Yan坦言，壓倒自己的最後一根稻草，是女上司不喜歡她，經常挑刺和為難。這種精神折磨已令Yan想辭職了，無奈剛入職不足一年，若此時放棄，她心有不甘，又擔心簡歷不好看。

看著眼前這個涉世未深的女孩，知薇特理解她正經受的一切，不禁想起自己初入職場的艱辛，又何嘗不是特別在意別人（尤其是上司）的眼光和評價，一句贊許能開心幾天，一句批評會難過許久。那時的知薇，工作沖勁和專註力十足，不怕加班加點；心靈卻極脆弱，上司的嚴苛發難，是對我最大的考驗。辭職放棄的念頭，每隔一段時間都會跳出來，尤其是體力和精神雙重疲勞時。最終，經過年復一年的歷練，今天回看來時路，知薇就只剩感恩了——感恩高標準嚴要求的上司，更感恩自己的堅持和努力。

明星經紀人楊天真女士在《奇葩說》中有段精彩發言，對職場新人，是極有參考價值的寶典，對職場老手，是超有共鳴的寄語。知薇總結分享如下：

1. 工作是僱傭關係，不是戀愛關係。僱傭關係的基礎，是互相需要，不是互相喜歡。

2.新人常把注意力放在，老闆是不是在意自己，同事是不是喜歡自己。其實，老闆在意的只有工作結果，同事都有自己KPI要完成。

3.新人要有安全感，四點實用建議: (1) 理解公司文化；(2) 正確理解老闆指令，反覆確認工作任務；(3) 主動匯報工作進度；(4) 復盤工作結果，不怕犯錯，更不白犯錯。

4.當你覺得老闆不喜歡你時，要向上交流和向上管理。主動積極交流的人，才能真正解決問題。當領導突然有情緒時，你能不能安撫他的情緒。當領導提出過高要求時，你能不能管理他的預期。當領導指責工作結果不好時，你能不能讓他知道你的努力和接下來的調整。

5.樹立自己的底層自信，不在乎別人是否喜歡自己。確立自己的目標，一切時間和行動為目標服務。建立自己穩定的價值系統（為何做這份工、打算學什麽和待多久、下份工作做什麽、什麽更重要等），依此來做選擇判斷。

Yan聽完我的分享分析，漸漸放鬆微笑起來。我繼續借楊天真的金句點撥她：職場不是偶像劇，沒有霸道總裁愛上你。打工人要有渣男心態，保持自己的可能性，才能在工作中舉重若輕。有時間，可以哄老闆開心；沒有時間，根本不在意他在想什麽。最後，請把自己當成人生這部戲的主角，你的老闆，只是你這段戲的客串，跟他演好對手戲，是對你的演技負責，但不要讓路人甲攪亂你的戲路。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。