內地長假期在即　北水今日起「制水」　港股未擺脫弱勢｜許繹彬

全球股票市場本周出現異常波動，尤以對港股影響深遠的美股及國內A股，均出現急調現象，納指的跌幅更創出今年新低，亞洲主要股票市場出現骨牌效應。令美股在短期內出現兩次大幅調整的元凶，相信莫過於是美債及美匯急升所致，眾所周知，上述兩大因素是多年來令加息幅度力度上升，股市下行壓力急增，而高通脹打擊美國消費者的需求，令投資者擔心經濟衰退快將來臨，從而令美股下調甚至急調。

冰封三呎非一日之寒，上述各種問題並非一時三刻可解決，故此未來美股繼續出現大幅波動亦不足為奇，加上中國因應新冠肺炎實施大規模管控措施，現階段相信內地會以全力控制疫情為首要任務，令A股市場出現疲態實屬正常。

港股近期表現略優於美股等外圍市場，或與大市調整早於其他市場有關。（資料圖片）

在全球種種不利因素籠罩下，港股再次跌穿20000點。筆者認為，儘管現階段全球股票市場確實有很多不明朗因素，但其實港股在突破22000後點，外圍偶有風吹草動，均令港股的調整幅度較其他地方為多，因此，在美股作出大幅調整後，港股跌幅仍算溫和，甚至不跌反升，或因港股已有一定的累積跌幅所致。

筆者認為未來國內A股的走向，才會令港股的波動會擴大，不過港股仍處於弱勢，故投資者有很多數據或指數需要跟進，相信短期難會改變。下周起，內地將踏入五一勞動長假，北水亦由今天起開始「制水」，成交進一步萎縮。適逢今天期指結算，可能會出現夾倉的情況，但亦不能盡信；若投資者仍為跌穿20000點是值博，但又在選股方面暫無頭緒，倒不如選擇擁有一藍子藍籌的盈富基金（2800）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。